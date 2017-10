Fase de construcció a cop de derrota

Hola Europa i... hola mala dinàmica? El BC MoraBanc està en fase de construcció i s’està construint a cop de derrota. Quarta derrota consecutiva del curs, i aquesta vegada en l’estrena de l’EuroCup contra l’exequip d’Eurolliga Unics Kazan, per 68 a 76. No perden amb resultats folgats, però de moment la impressió no és gaire bona. Les expectatives que es van crear després d’una bona pretemporada no s’estan repetint en aquest inici de curs.

Vint-i-dos anys després la pilota de bàsquet torna a rodar pel poliesportiu d’Andorra en competició europea. L’últim partit va ser a la Copa Korac i ahir en l’EuroCup es va viure el primer matx, contra l’Unics Kazan, l’equip del base andorrà Quino Colom, el germà d’un dels capitans del BC MoraBanc, Guille. Les tres derrotes consecutives en aquest inici de la Lliga ACB pesaven de valent en els homes dirigits per Joan Peñarroya i els russos arribaven frescos després de jugar només un partit de la VTB League contra el Zenit, un altre equip d’EuroCup. Peñarroya va decidir apostar d’entrada per un jugador que no havia tingut cap minut en l’estrena oficial: Guille Colom. L’escorta va poder jugar contra el seu germà, Quino, i va jugar 4.41 minuts. Atrevit i amb desimboltura, però sense encert. El partit va començar amb un tap d’Oliver Stevic a l’ex-Obradoiro Stephane Lasme. El domini des de l’inici va ser per als de Dimitrios Priftis, que tenien les idees més clares. La presentació dels de Kazan va ser un 2 a 5 a l’electrònic amb una cistella de Lasme i una altra de l’ex-Reial Betis Energia Plus Trent Lockett. Sigui com sigui, el BC MoraBanc no es va deixar anar fins al final del segon quart. La millor notícia per als andorrans va ser la segona falta ràpida de Lasme i després també les faltes quasi consecutives de l’altre pivot, el letó pel qual va preguntar Francesc Solana aquest estiu, Martins Meiers.

Al final del primer quart, 16 a 18, i molt a millorar per al segon acte, però en comptes de millorar va anar tot a pitjor. Alguns jugadors encara no han arribat al país i se’ls veu desconeguts. Molt desencertats individualment. L’Unics, amb el seu joc anàrquic, va dominar i va tenir més encert en el llançament, a diferència dels andorrans. Un 2+1 d’un altre ex-Obradoiro, Evgeny Kolesnikov, va situar un 24 a 30. Les accions de Jaka Blazic eren l’única lectura positiva per als de Peñarroya. Els de Priftis, amb l’elegància de Jamar Smith i els punts del base Anton Ponkrashov, van marxar al descans amb un 35 a 41.

El BC MoraBanc, tot i la bona pretemporada, encara està verd i tou i necessita que alguns jugadors ja se sumin a la causa, ja que sembla que encara no han arribat de les vacances.

Marxar als vestidors no va comportar cap millora en el joc, ben al contrari. L’Unics Kazan va fer-se fort en tots els sentits i va fer sang d’un BC MoraBanc que va pagar la novatada de l’EuroCup en tots els sentits. Un triple de Shurna, el primer dels andorrans, va portar un xic d’optimisme amb el 40 a 45, però els de Priftis no estaven per a romanços. Tenen molta qualitat, tant a fora com a dintre, i la diferència de pressupost també es va notar, i més quan les coses van maldades, com era el cas dels de Joan Peñarroya. El parcial final va ser de 2 a 7 per deixar a l’electrònic un clar 46 a 59.

L’ADN competitiu que porten de sèrie els equips que dirigeix Peñarroya va despertar a l’últim quart i sense Jaka Blazic a pista. El parcial va ser de 12 a 4 per deixar el 57 a 65 i l’Unics Kazan es va encomanar a la inspiració del base fet a Andorra, Quino Colom. Va anotar els vuit punts de l’inici de l’últim quart i va donar una assistència a Lasme per mantenir les distàncies en el marcador. Una intencionada a Kaimakoglou va acostar els de Peñarroya a sis punts (63 a 69). Priftis va demanar temps mort i Jamar Smith, ex-Unicaja i vigent campió de l’EuroCup, va anotar un triple i una entrada a cistella per sentenciar el partit i l’estrena a Europa. És cert que el marcador no parla de la gran superioritat mostrada per l’Unics, i és que el MoraBanc no es va deixar anar mai, però va jugar amb més cor que cap. El base Jaime Fernández encara no es troba i és intermitent en les seves accions, i Blazic, un jugador que té un rol força diferent dels que ha tingut en altres equips, es mostra una mica individualista. Vlado Jankovic tampoc s’hi troba, tot i que lluita al límit en cada acció. Karnowski, destinat a ser el pivot titular, va perdut i li està pesant el canvi, de la universitat al professionalisme, i de Shurna s’espera molt més. Molt per millorar i diumenge, l’Herbalife Gran Canària.

Peñarroya: “Hem de fer un pas endavant”

No és l’inici desitjat per al BC MoraBanc. El tècnic egarenc, Joan Peñarroya, no encerta la tecla i l’equip ja acumula quatre derrotes consecutives. “El rival és molt important i això no ho podem obviar, però ens ha faltat frescor, encert i brillantor. Algunes coses han estat virtut de l’Unics Kazan. Tot i així, nosaltres hem de fer un pas endavant. És clar que hem estat al partit sempre sense tenir la iniciativa i sense jugar bé, però hem d’acabar guanyant els partits que juguem”, va assegurar el tècnic del BC MoraBanc, que va parlar de la titularitat de Guille Colom. “Era una decisió meditada des de feia dies i en Guille ja ho sabia. Ell és un més de la plantilla.”