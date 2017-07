Ja fa tres anys un gol d’Eloy Casals va classificar per a la segona ronda de la Champions League l’FC Santa Coloma contra el campió armeni de l’època, el Banants. En fa tres van perdre a les primeres de canvi contra el Lincoln de Gibraltar, després van caure contra l’Alashkert i avui, a les 20.30 hores, afronten un nou capítol contra el campió armeni. L’FC Santa Coloma vol fer d’un somni una realitat. Es veu amb capacitat d’aconseguir-ho després de l’1 a 0 del partit d’anada i espera tornar a donar la campanada amb esportistes més a prop del futbol amateur que del professional contra professionals. “La paraula que defineix el nostre partit és il·lusió. Jo vaig sortir del matx d’anada amb molt bones sensacions, tot i perdre 1 a 0, però tinc clar que són superiors a nosaltres. En el partit d’anada ens vam precipitar molt quan teníem la pilota i no hem de tenir aquesta ansietat. Els podem plantar cara”, va assegurar el tècnic dels colomencs, Richard Imbernón, que podrà disposar del migcampista José Pedrosa Galán, que ja té el trànsfer. “Dubto bastant que ens cedeixin la pilota i esperin al darrere. Aniran a resoldre l’eliminatòria”, va dir Imbernón.

L’FC Santa Coloma també continuarà tenint les baixes de Gabi Riera, Iban Parra i Andreu Matos. “No tenim cap pressa per marcar un gol. Quan marques molt aviat és contraproduent i et penses que ja has fet la feina. Nosaltres l’únic que volem és sentir-nos còmodes al camp i que ells estiguin incòmodes. També donarem importància a la pilota i al joc a pilota aturada amb l’estratègia.”

L’entrenador de l’Alashkert, Abraham Khashmanyan, espera que sigui un bon partit dels dos equips. “Estic segur que l’FC Santa Coloma atacarà perquè, si no, quin sentit tindria per a ells defensar-se quan han de fer un gol per empatar l’eliminatòria i més d’un per classificar-se? Estan obligats a atacar i espero que sigui un bon partit.” També va parlar de l’opció que l’Alashkert marqui aviat i després estiguin tranquils. “El futbol es compon de 90 minuts i no hi ha plans previs del que pot ser millor o pitjor”, va sentenciar el tècnic del campió armeni.

El Penya Encarnada, primer rival del campió

Calendari fet a la Lliga Grup Sant Eloi, és a dir la Primera Divisió. El quatre vegades campió de Lliga de manera consecutiva, l’FC Santa Coloma,

començarà el curs el 17 de setembre enfrontant-se a un acabat d’ascendir, el Penya Encarnada. El partit a priori més interessant de l’estrena serà el de la UE Santa Coloma contra l’FC Lusitans. El nou projecte de l’FC Lusitans buscarà tornar a Europa amb un nou entrenador i amb fitxatges importants. El Tic Tapa UE Sant Julià jugarà contra la UE Engordany i l’FC Encamp contra l’Inter Club Escaldes, l’altre que ha ascendit recentment. La Supercopa es jugarà el 10 de setembre.