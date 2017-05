A fer l’últim esforç

Vint-i-dos anys després es tornarà a viure un partit de play-off pel títol al poliesportiu d’Andorra. El seu últim matx va ser un 20 d’abril del 1995, i aquell Festina Andorra, entrenat per Edu Torres, va perdre en el segon partit per 83 a 95 contra l’FC Barcelona Banca Catalana d’Aíto García Reneses. Els andorrans hi van arribar justos d’efectius i el seu millor jugador va ser Conner Henry, que va anotar 25 punts, que van ser totalment estèrils perquè els blaugranes van estar força brillants en atac amb 20 punts de Darryl Middleton, 16 de Corey Crowder i 15 de Xavi Fernández. Ja ha plogut i ha nevat molt des de llavors i han estat 22 anys d’espera per poder tornar a gaudir d’un partit de play-off pel títol. Aquell equip blaugrana va conquerir el títol de Lliga contra l’Unicaja de Màlaga de Javier Imbroda.

Avui, a les vuit del vespre, el Bàsquet Club MoraBanc Andorra buscarà forçar el tercer partit dels quarts de final del play-off pel títol contra el potent Reial Madrid. El 107 a 76 del primer matx ja vol quedar en l’oblit, i més davant de l’afició. “Sabem que no vam estar bé contra el Reial Madrid i hi va haver un moment del partit que ens va envair el desànim. No vam estar fins en defensa i tampoc vam tenir encert. Segur que tots tenim moltes ganes de jugar aquest partit i ser l’equip que juga a casa. Això sí, juguem contra el campió de tot, amb un ple de jugadors boníssims. Hem de gaudir”, va assegurar el tècnic egarenc del BC MoraBanc, Joan Peñarroya, que només va tenir paraules de lloança pel seu rival. “Ha estat el millor equip de l’any tant a la Lliga ACB com a l’Eurolliga. Té l’MVP jove, Luka Doncic, i l’MVP total, Sergio Llull. Ells saben què s’hi juguen.” Per a aquest partit, i no és cap novetat, no jugarà ni Nacho Martín ni Beqa Burjanadze. “Som el que som.”

El pivot serbi Oliver Stevic tornarà a ser l’home que li faci la feina fosca a Giorgi Shermadini. L’experiència i duresa de l’interior que va arribar del Montakit Fuenlabrada serà cabdal per a Peñarroya. “Aquest serà el cinquè partit que juguem contra el Reial Madrid aquesta temporada i el tercer en dotze dies; per tant, no hi cap secret tàctic. Hem de jugar molt millor que en el primer partit, amb concentració, voluntat i determinació. Estem preparats per fer un bon partit. Necessitarem agressivitat defensiva, que no facin tants punts fàcils i millorar en el rebot ofensiu”, va sentenciar Stevic. Toca fer l’últim esforç.

