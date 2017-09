Ferran Teixidó deixa en l’aire la seva continuïtat al conjunt de la FAM

“No vull tornar a repetir un any com aquest. Si vull estar en aquest equip és per millorar i si no pot ser ja vindrà gent al darrere.” Així de contundent es va mostrar ahir Ferran Teixidó en la compareixença de l’equip nacional de curses de muntanya de la Federació Andorrana de Muntanyisme (FAM) per valorar la temporada, en què no va assegurar la seva continuïtat al conjunt de cara a l’any vinent.

I és que el corredor, que va qualificar de “somni” els dos triomfs en dues de les curses de quilòmetre vertical, va explicar que no és només la lesió, de què ja està recuperat, sinó que també “hi ha altres aspectes” que han trastornat una temporada que va iniciar amb “bons resultats” i que no ha pogut completar. Per això, Teixidó va assegurar que en aquests moments “no penso en la competició” i que està “bastant desconnectat”.

Tot i el cas de Teixidó, el director tècnic de l’equip de la FAM, Carlo Ferrari, va fer un balanç “molt positiu” de la temporada, que per als germans Casal encara no ha acabat, i va assegurar que “ha estat impressionant” perquè hi ha tres corredors en el top 10. I és que a Marc, setè, i a Òscar Casal, vuitè i pendent de la prova de Limone Sul Garda (Itàlia), que tindrà lloc el 14 d’octubre, se’ls ha d’afegir Xavi Teixidó, que en el seu retorn a l’alta competició després d’un any d’absència és setè en la classificació general de la categoria Ultra, posició que podria perdre, però, perquè no prendrà part en la darrera prova que tanca la temporada, l’Ultra Pirineu d’aquest dissabte.

Teixidó va qualificar la temporada de “positiva” tot i admetre que físicament “no m’he trobat com hauria volgut”. En aquest sentit, el corredor va explicar que “he tret les curses per l’experiència”.

Per la seva part, Marc Casal, que va mostrar la seva satisfacció per haver pogut “mantenir un rendiment tota la temporada”, va incidir en la necessitat de preparar bé la darrera cursa, que puntua un 20% i la “correran tots els bons”, per mirar de disposar d’alguna “opció de poder arribar a la sisena posició o a la cinquena”. Amb tot, Casal va admetre que es tracta d’una empresa complicada i va advertir que caldrà lluitar per “no baixar de la setena posició”.

Finalment, Òscar Casal, que va destacar el “pas endavant” fet per la FAM i que “les coses s’estan fent bé”, es va mostrar també satisfet d’una temporada en què “hem fet cinc curses espectaculars” i que el mes vinent vol acabar amb el “premi”. I és que a la cursa d’Itàlia “podem demostrar que podem competir amb tots els bons”.