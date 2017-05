Ferran Teixidó enceta el curs a la Transvulcania

Una temporada més defensant el tercer lloc de la classificació general. Així començarà el curs de Ferran Teixidó, que als 43 anys l’enceta avui amb la primera prova de la Copa del Món de curses de muntanya, el quilòmetre vertical de la Transvulcania. Un total de 7,6 quilòmetres, que començarà a les sis de la tarda al port de Tazacorte per arribar a la torre forestal d’El Time, a Tijarafe, que passa per l’emblemàtic GR-131 i que té un desnivell acumulat de 1.203 metres. En l’edició de l’any passat, Teixidó va acabar tercer amb un temps de 50.51. “El meu objectiu serà rebaixar aquests 50 minuts del curs passat i també acabar dins del grup dels cinc primers”, va assegurar Teixidó. “Encara no sé contra qui competiré, però crec que em trobaré amb Stian Angermund-Vik o Luis Alberto Hernando”, va dir Teixidó, que va confirmar que serà a la Zegama.

FOTO: IAN CORLESS