‘Finishers’ a la prova de la fi del món

La carrera de la fi del món. D’aquesta manera es coneix la TransAndesChallenger, una èpica prova de BTT per etapes que té lloc a la Patagònia xilena. Els participants van recórrer la falda de sis volcans, van travessar rius i llacs verges i van passar per camins perfilats entre araucàries mil·lenàries. I és que el circuit en cap moment deixa de fer la sensació que s’està perdut en algun lloc insòlit o quasi inhòspit. Dues parelles andorranes van convertir-se en finishers: Albert Turné i Xavier Jové, i després Miguel Lorenzo i Joan Montaner. El Team Turné XC va acabar en segona posició en la categoria Open Men i en desena en scratch. El Quality Team va obtenir el 182è lloc de la general. “Ha estat una experiència molt positiva, però també molt dura, amb un circuit molt trencador. Això sí, el lloc és molt espectacular”, va assegurar Albert Turné, que va canviar la Cape Epic per la TransAndes­Challenger. Miguel Lorenzo i Joan Montaner van completar la primera de la Triple Corona que busquen, és a dir, encara els falta competir en la Cape Epic i en la Titan Desert. “Ha estat una prova més dura del que esperàvem, amb uns desnivells molt bèsties”, va dir Lorenzo.