Fitxa per la base grogueta

Hi ha pocs clubs que treballin tan bé la base a Espanya i un d’ells és el Vila-real. A aquest club, presidit per Fernando Roig, ha arribat el porter andorrà Iker Álvarez De Eulate. De tal pare, tal fill, ja que el pare d’Iker, Koldo, va ser porter i va arribar a jugar a l’Atlètic de Madrid B després de militar a l’Aurrerá de Vitoria. De fet, va guanyar la Copa del Rei del 1991 des de la banqueta amb els matalassers ja que va ser suplent d’Ángel Jesús Mejías. Koldo ara és el seleccionador absolut d’Andorra i té un fill que segueix els seus passos. Després de destacar amb el cadet del Gimnàstic Manresa d’on va arribar procedent de l’FC Andorra, Iker, a punt de complir 16 anys, signa per tres temporades per al Vila-real. Viurà a la residència del club castellonenc i també continuarà els seus estudis i començarà primer de batxillerat. Jugarà amb el juvenil B i fa un pas força important en la seva carrera esportiva que tot just acaba de començar.

Iker Álvarez De Eulate és també internacional amb la selecció d’Andorra en categories inferiors i el 24 de juliol començarà la seva aventura esportiva i acadèmica per primer cop lluny de la família. El somni continua, però mica en mica.