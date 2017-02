Francesc Solana: “Ha semblat que ens estaven traient la victòria”

Ell va estar a pista en l’última i l’única victòria del Bàsquet Club Andorra al Reial Madrid i va ser el 21 de gener de 1996. Ja ha plogut (i també ha nevat molt) des de llavors. Aquesta temporada, els de Joan Peñarroya han estat a punt de guanyar els dos partits disputats contra el club blanc. En els dos han forçat la pròrroga i han acabat cedint en el temps extra. Dues polèmiques decisions arbitrals de la tripleta formada per Hierrezuelo, Peruga i Araña van privar del triomf als andorrans i el director esportiu del BC MoraBanc, Francesc Solana, no es va mossegar la llengua al canal #0. “Ho hem fet tot per guanyar, però els partits es decideixen pels petits detalls. Amb quatre a dalt han xiulat passos a Shermadini i després un camp enrere a Sergio Llull que tothom ho ha vist. S’ha acabat. Ens n’anem cap a casa. Hem jugat convençuts que podíem guanyar, però finalment el Baskonia jugarà les semifinals contra el Reial Madrid. Un partidàs on no hi serà el BC MoraBanc”, va assegurar Francesc Solana, que després va ser més crític amb la tripleta arbitral. “Al final en el bàsquet guanya qui anota més punts. L’àrbitre ha vist uns passos que no eren de Shermadini i després un camp enrere molt evident. Hem fet un gran partit i hem anat a guanyar, però sembla que ens estaven traient la victòria”. També va analitzar la jugada final del triple anotat per Anthony Randolph. “Hem anat a fer falta i Llull fa camp enrere per evitar la falta. Després Randolph s’ha quedat sol i ha anotat”.

Per la seva banda, Joan Peñarroya en directe per canal #0 no va ser qüestionat per les dues polèmiques accions del final del partit. Empipat sí estava i amb lògica. “Tinc una sensació d’orgull i d’un equip que ha treballat com havia de treballar per guanyar el partit. Se’ns ha escapat per molt poc i hem de felicitar l’equip i animar-los perquè estan destrossats”. El cap de Govern, Antoni Martí, va donar un discurs d’ànim als jugadors.

FOTO: T. S. M.