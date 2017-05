Genís Campillo puja a LF2

El segon entrenador del primer equip del Barça CBS, l’equip femení blaugrana, Genís Campillo, va tornar a afegir un mèrit més al seu currículum esportiu després que les blaugranes aconseguissin l’última de les quatre places d’ascens esportiu a la Lliga femenina 2 (LF2). L’equip dirigit per Mateo Rubio i que té com a segon l’andorrà Genís Campillo va superar el Bàsquet Muro per 49 a 79. També van pujar Canoe, Ascensores Tresa i CB Almeria.