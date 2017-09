Gerard de la Casa estrena el Subaru Impreza amb una victòria a Totana

Gerard de la Casa va debutar amb èxit al volant del Subaru Impreza WRC i va aconseguir el primer triomf en la categoria Turismes (4è absolut) en la 32a Pujada a la Santa, prova vàlida per al campionat regional de Múrcia de l’especialitat, disputada el cap de setmana passat.

La incertesa de competir per primera vegada al volant del Subaru Impreza WRC va quedar esvaïda ràpidament. Les pujades d’entrenaments inicials van ser una excel·lent presa de contacte per a De la Casa. Els cronos marcats, encara que una mica inferiors als del Córdoba, eren competitius i li permetien estar al capdavant de la seva categoria i superar la majoria dels CM presents a la pujada.

Les bones sensacions van continuar en la primera de carrera, pujada que tancava la primera jornada de competició. El pilot andorrà va marcar un crono 1.50,364 i va deixar clarament desplaçat (a 3.403) el seu rival directe de la categoria, Amador Nevado (Seat León MKII).

En les dues pujades de carrera disputades diumenge, tot va seguir el guió previst. De la Casa, amb uns cronos molt regulars (1.50,996 i 1.50,371), no va perdre el primer lloc en cap dels parcials i en conseqüència va consolidar el seu triomf en la categoria de Turismes.

“Comparant-los amb els cronos del Córdoba ens hem quedat lleugerament per sota, però no vol dir que hauríem millorat la nostra classificació”, va destacar el pilot, que va dir que “cal tenir en compte que era la nostra primera competició al volant del Subaru” i que “hem de superar el procés d’adaptació”.

El cap de setmana vinent, Gerard de la Casa i el seu equip seran al parc d’assistència d’Arcalís per disputar la Pujada Ordino-Arcalís, última prova del Campionat d’Espanya i primera que es disputa en aquesta segona part de la temporada, puntuable per al Campionat de Catalunya. En aquest certamen, De la Casa és capdavanter destacat en la provisional de Turismes.

“Si tot va de la manera normal, no solament la prova a Ordino sinó el que queda de calendari ho disputarem amb el Subaru”, va explicar De la Casa, que va remarcar que es tracta de pujades que “coneixem bé i hem disputat moltes vegades amb el Córdoba; ara toca agafar confiança amb la nova mecànica”.