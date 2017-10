Guanyar ja per somiar amb el Top-16

La segona victòria consecutiva al poliesportiu d’Andorra a la Lliga ACB i la segona del curs oficial va ser balsàmica i, fins i tot, va donar oxigen i potser va ser alliberadora per al tècnic Joan Peñarroya. Això sí, sense temps per assaborir res el BC MoraBanc disputa avui (20.00 h) el quart partit de l’EuroCup. Els de Peñarroya reben el Levallois Metropolitans París. Els dos equips són els dos únics del grup A que encara no coneixen la victòria. Els dos somien assolir una de les quatre places que donen accés al Top-16. Els francesos, dirigits per l’exbase internacional francès i ex del Pau Orthez, Frédéric Fauthoux, tenen un equip amb dos jugadors de renom com Florént Pietrus –gran coneixedor de la Lliga ACB per haver jugat amb el Màlaga, l’Estudiantes, el València Basket o el Baskonia– i Boris Diaw –ex-NBA amb Atlanta Hawks, Phoenix Suns, Charlotte Bobcats, San Antonio Spurs i Utah Jazz– i un jove jugador, un autèntic killer, com l’eslovè Klemen Prepelic que està molt a prop de convertir-se en fitxatge estrella per al curs vinent en el substitut de Rudy Fernández. “Hem de guanyar per continuar depenent de nosaltres per accedir al Top-16. Juguem contra un rival que no està traient bons resultats, però que té un planter important amb un Klemen Prepelic que assumeix molts llançaments i que també té jugadors superconeguts per tots: Boris Diaw i Florént Pietrus”, va assegurar el tècnic egarenc, que té clar on podria estar la clau del partit. “Passa per tenir un bon equilibri. Això sí, si estàs bé al darrere podem tenir opcions per guanyar. La defensa ara és important per nosaltres perquè era la part del nostre joc que més estava patint”. També va parlar del fitxatge que no arriba. El club té un pressupost baix per poder incorporar una peça important en l’ala pivot i substituir Beqa Burjanadze. Una quantitat que no permet fitxar un jugador destacat. Joan Peñarroya ho va valorar així: “La situació està igual que quan va començar la pretemporada. Fa dos mesos llargs que som els que som. Estem atents al mercat, però no surten opcions. Francesc Solana continua rastrejant el mercat”. Fitxar també pot dependre de com vagi l’equip i de si és necessari donar un cop d’efecte. De moment, Jaime Fernández va salvar una mena de match-ball.

‘Le Roi’, el millor aperitiu

Le Roi, és a dir, el Rei, és com es coneix l’exbase francès Antoine Rigaudeau, que abans de l’aparició de Tony Parker era considerat el millor jugador sorgit a França. Ell va ser el millor aperitiu del partit d’avui de l’EuroCup en una taula rodona de bàsquet total amb un altre exjugador francès, Frédéric Hufnagel, que va militar, entre d’altres, al Pau Orthez.