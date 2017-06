Hart, el millor als entrenaments de descens de la Copa del Món

Els centenars de corredors que ja es troben al Principat per disputar la sisena Copa del Món del 2017 ja van poder realitzar els primers entrenaments oficials. Primer van ser els de cross-country i després, amb la notícia de la baixa de darrera hora de l’andorrà Guillem Casal per lesió, va ser el torn del descens. El millor temps va ser Danny Hart seguit per Troy Brosnan i Amaury Pierron. En categoria femenina, va destacar Myriam Nicole seguida per Nicole Carpenter i Tahnee Seagrave. Avui es disputen les proves classificatòries al Vallnord Bike Park la Massana.

FOTO: CECILIA BELLOMO