Homenatge a Ayala

Josep Manel Ayala, migcampista de la UE Santa Coloma i el tercer internacional amb més partits amb la selecció d’Andorra (84) a l’esquena, torna a ser cridat en una preconvocatòria pel seleccionador Koldo Álvarez, per al partit de divendres a l’Estadi Nacional contra Hongria. Aquest serà l’últim matx d’Ayala com a internacional i rebrà un merescut homenatge en el seu 85è partit amb el combinat als 37 anys. Ayala torna a una llista on no es troben els sancionats Jordi Rubio, Marcio Vieira i Marc García, en què també destaca el retorn de David Maneiro (lateral de la UE Santa Coloma) i que té els dubtes dels lesionats Emili García i Víctor Rodríguez.

Andorra, amb tres baixes de jugadors importants en els esquemes de Koldo, rep Hongria, que és tercera al grup B amb 7 punts. En el partit de la quarta jornada, disputat a Budapest, els de Bernd Storck van golejar per 4 a 0 els andorrans amb gols de Zoltán Gera, Ádám Lang, Ádám Gyurcsó i Ádám Szalai (ex-Reial Madrid Castilla).