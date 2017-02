Homenatge a l’estil Torrente

La Portals és la volta en BTT al massís de Montserrat des de Collbató. Es celebra l’1 i el 2 d’abril i en aquesta vuitena edició retrà un homenatge a l’exciclista resident Joaquim Purito Rodríguez. Això sí, aprofiten les xarxes socials llançant un curtmetratge al més pur estil Torrente i amb presència d’amics i familiars de l’exciclista resident com els germans Pérez, Emili i David, Àngel Edo, el pilot de trial resident Toni Bou i el cuiner Carles Flinch, que van fer un cameo. El protagonista del curtmetratge és Albert Boira, conegut al curtmetratge com Ramiru, i ell mateix decideix crear el Club Esportiu Lataca per competir a La Portals. En aquesta, un grup d’amics que estan lluny de poder competir en una prova d’aquestes característiques, decideixen posar-se en forma i quan finalment arriba el dia de la prova s’adonen que no s’hi han inscrit. Tot l’esforç fet queda doncs en un no-res. Això sí, Purito Rodríguez pot dir que té bons amics i alguns d’ells amb fusta d’actor.