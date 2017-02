Il·lusió i molt treball per fer història davant un dels grans equips d’Europa

No és el favorit i el rival és un dels millors equips ja no de l’ACB sinó d’Europa, però sortosament en bàsquet i a la Copa del Rei a un sol partit pot passar absolutament de tot. Les ganes, la il·lusió i el treball hi són, i a més a més, després del matx disputat al WiZink Center a principis de gener on el MoraBanc va forçar la pròrroga davant el Madrid, se sap també el que s’ha de fer.

Si més no en aquest aspecte van coincidir ahir diferents jugadors del MoraBanc, que abans de l’entrenament del matí van dedicar una bona estona a atendre els mitjans. “Són dels millors d’Europa, però si nosaltres juguem amb el nostre estil, lluitem com sabem i no perdem pilotes, els podem guanyar”, va assegurar Beka Burjanadze, que va destacar que “hem d’estar preparats per jugar amb molta intensitat”.

I és que després de descansar aquest cap de setmana, l’equip de Peñarroya arribarà al matx d’aquest dijous davant el Madrid després d’haver pogut disposar de gairebé dues setmanes per preparar el partit, i haver gaudit d’uns dies de descans que “han anat bé per recuperar i carregar piles”, segons Burjanadze, per qui la derrota del conjunt blanc aquesta jornada a la pista d’Unicaja pot ser un punt que afegeixi “motivació” als homes de Pablo Laso, que també “saben del que som capaços després del partit de gener”.

De fet, haver disposat de més dies per descansar “serà bo o dolent” en funció de com vagi el partit de dijous, va destacar David Navarro, que malgrat el risc que el descans pugui haver trencat el ritme de competició avisa que també ha donat marge per desconnectar, omplir el dipòsit de ganes i il·lusió i preparar a consciència el partit de quarts de final de la Copa del Rei perquè “tots som conscients de la importància d’aquesta competició”.

Per Navarro, cal aprendre del partit jugat a Madrid el mes passat i “fer les coses millor per guanyar-los aquesta vegada”. L’escolta català, que admet que el rival també haurà après del matx del gener, va destacar la voluntat de “posar-los les coses difícils, i no deixar-los fer el seu joc”.

En aquest sentit, Navarro va destacar com a factor clau de l’enfrontament “fer una bona defensa ja que tenen molta qualitat en atac” d’una banda, i “ser capaços de fer el nostre joc i estar encertats en atac”, de l’altra.

Per la seva part, Thomas Schreiner es va mostrar convençut que els dies de descans tindran un “efecte positiu” per l’equip. “El fet de jugar dijous fa que no hagin estat dues setmanes senceres sense competir de manera que no afectarà gaire al ritme”, va assegurar el base, que va pronosticar un “partit difícil” però a la vegada “obert” davant els blancs. “Intentarem fer un bon partit, competint fins al final igual com el partit que vam jugar a Madrid, tot i que en aquesta ocasió mirarem que acabi diferent, va destacar Schreiner.

Per David Jelínek, el descans després de dues derrotes consecutives, a la pista del Divina Seguros Joventut i a casa davant el Baskonia, sí que “ha anat molt bé”, ja que l’equip “ha tingut més temps per preparar un partit molt difícil”.

Tot i això, l’aler txec, que va recordar que malgrat que “la Lliga sigui molt forta a la Copa a un sol partit és diferent”, es va mostrar convençut de les opcions del MoraBanc, que passen per afrontar el partit “sense por” i mirar d’“evitar els contraatacs del conjunt madrileny”. En aquest sentit, Jelínek va recordar també el matx de principis de gener i va incidir en la necessitat que dijous “siguem capaços de repetir les coses bones i de millorar les que no es van fer tan bé aleshores”.

Bona però cal seguir

Classificats per a la Copa, vuitens a la taula i amb només dues victòries menys que en tota la temporada passada quan falta gairebé tota la segona volta de l’ACB per disputar-se, no hi ha dubte que la temporada del MoraBanc està sent força bona.

No obstant això, i tot i estar satisfets i contents, els jugadors de Peñarroya en volen més. “Sempre hi ha coses a millorar” i “volem seguir sumant a la segona volta”, assegurava Navarro, que coincidia amb Schreiner en la necessitat d’obtenir més victòries a domicili. “En aquesta lliga és molt difícil guanyar fora de casa, però hi hem fet molt bons partits i necessitem sumar victòries per seguir estant a dalt”, afirmava el director de joc austríac, que insistia que “cal mantenir la confiança que tenim a casa també en els partits a fora”.

Així mateix, Schreiner, que compleix la seva cinquena temporada al conjunt andorrà, va destacar que “cada any que porto aquí ho hem anat fent una mica millor” i és per tant “aquesta la línia que s’ha de seguir”.