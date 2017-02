Inspecció de Treball cita l’FC Lusitans

El Futbol Club Lusitans és a l’ull de l’huracà. Segons ha pogut saber el diari BonDia, el club presidit per Antonio da Silva té dues denúncies a la Batllia, dues a la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) i dues al servei d’Inspecció de Treball. Dos exjugadors, que militen en un altre club de la Lliga Grup Sant Eloi, van presentar a l’estiu les denúncies per certes irregularitats administratives i de residència i, sobretot, respecte de la Seguretat Social. L’advocat dels dos jugadors va intentar arribar a un acord amb el club, però vist que era impossible van prendre una altra decisió. En un edicte publicat ahir en el Butlletí Oficial del Principat d’Andorra (BOPA), el servei d’Inspecció de Treball convocava per al 23 de febrer, a les 9.30 hores, el president del club perquè aporti la documentació requerida.

Això sí, Inspecció de Treball ja va fer una inspecció a l’entitat, però llavors no es va lliurar la documentació sol·licitada. Per tant, van tornar a convocar un responsable del club per al 2 de desembre del 2016, però en aquesta compareixença no es va presentar ningú. El 13 de desembre i l’11 de gener també va passar el mateix. En total tres incompareixences, i Inspecció de Treball convoca el màxim mandatari del club a una quarta, i això després que el club rebés l’advertiment, el 19 de desembre, que es qualificava de falta greu no entregar al servei la documentació sol·licitada en matèria de prevenció de riscos laborals. Els jugadors i l’advocat no van voler fer declaracions, ja que el cas està a punt d’entrar en procés judicial.

Els jugadors van ser fitxats per l’FC Lusitans en l’etapa en què Xavier Roura era entrenador, que també tenia el mateix problema que aquests dos jugadors, és a dir irregularitats administratives. Segons ha pogut saber el BonDia, fins i tot un dels jugadors va tenir una ordre d’expulsió del país. Un fet que ja va ocórrer amb els jugadors de la secció de futbol sala de l’FC Andorra en l’etapa que va estar a punt de desaparèixer l’entitat, tot i que al final sí que es va extingir la secció.

L’FC Lusitans ocupa la quarta posició a la Lliga Grup Sant Eloi i està, en aquests moments, a set punts del primer classificat, el Don Denis FC Santa Coloma. En aquest mercat d’hivern han fet un total de quatre incorporacions de jugadors portuguesos. Els de Raúl Cañete tenen l’objectiu de classificar-se per disputar competicions europees i aquesta situació de despatxos, si no s’arriba a solucionar, podria afectar a nivell de club en un futur.

L’Assegurances Generals FC Ordino es classifica per als quarts de final de la Copa Constitució

El primer que es classifica per als quarts de final de la Copa Constitució. L’Assegurances Generals FC Ordino, molt reforçat en aquest mercat d’hivern, va golejar per 6 a 0 l’M-Perruquers Atlètic Escaldes, de la Lliga Biosphere. Els ordinencs es van desfer del seu rival ben aviat. Al minut 15, l’exdavanter del Blanes, el català Àlex Bahamonde, va superar el porter Junior Rios. Nou minuts després, l’FC Ordino va fer el 2 a 0 amb un gol d’Aaron Parra. El tercer el va fer Àlex Bahamonde amb un llançament de penal. En el segon temps i amb un 4 a 0, el cinquè el va marcar, novament, Parra. Remo Forzinetti, que va fer el seu primer gol amb l’FC Ordino, i Marc Andrés Joval van signar la golejada definitiva.