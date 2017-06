Interès per Jaime Fernández

No hi ha cap oferta en ferm, però sí que hi ha hagut interès. El Bàsquet Club MoraBanc, segons ha pogut saber el diari BonDia, ha preguntat per la situació del base i capità del Movistar Estudiantes, Jaime Fernández. El director d’orquestra madrileny, de 24 anys i que fa més de set temporades que està al club del Ramiro de Maeztu, és un dels símbols de l’afició col·legial i el director esportiu, Willy Villar, tindrà certes dificultats per retenir-lo un cop li presenti l’oferta de renovació del contracte, ja que a Jaime Fernández no li faltaran pretendents esportives. Una d’elles, el BC MoraBanc.

El base no va començar gens bé la temporada passada a les ordres de Salva Maldonado, ja que va veure com el seu rol de primer base anava des­apareixent pels fitxatges d’Omar Cook i Jamar Wilson, i va començar a compartir posicions d’escorta amb l’estrella de l’equip, Edwin Jackson, i amb el seu company de planter, Darío Brizuela. De fet, en un partit contra el València Basket no va jugar cap minut i la graderia va mostrar el seu descontentament amb el tècnic, Salva Maldonado. Finalment, la situació es va reconduir, però el protagonisme principal en la posició de base va ser per a Omar Cook, amb 25 minuts de mitjana pels 18 de Jaime Fernández. El base format a l’Estudiantes va finalitzar la temporada amb 7,9 punts de mitjana, amb 1,6 assistències i 1,9 rebots per partit i 7,8 de valoració. I sempre donant minuts de descans a Edwin Jackson. En els enfrontaments amb el BC MoraBanc, Jaime Fernández, en el partit de la primera volta al WiZink Center, va anotar 8 punts contra els andorrans i va repartir 4 assistències per a una valoració de 12, i a Andorra sí que va destacar, amb 17 punts, 3 assistències i 16 de valoració.

De moment, Willy Villar ha tancat la renovació d’Omar Cook i ha fitxat l’ala pivot Nik Caner-Medley, que torna al club madrileny. La temporada passada va jugar a l’AS Mònaco. A més a més, el Movistar Estudiantes està a punt d’inscriure’s a la FIBA Champions League i de moment només té a la plantilla, a banda de Cook i Nik Caner-Medley, Darío Brizuela, Edgar Vicedo i Víctor Arteaga, que ja tenien contracte en vigor. I encara s’ha de confirmar la incorporació del dominicà Dago Peña, procedent del segon equip de l’FC Barcelona.

Sigui com sigui, la idea de reforçar la posició de base per al BC MoraBanc és sobre la taula. L’austríac Thomas Schreiner acaba contracte i Andrew Albicy, amb un any més però amb clàusula de sortida, s’està buscant un club ACB més potent. Alguns el situen a Màlaga, per militar a l’Unicaja, ja que Oliver Lafayette acaba contracte, i també a Madrid, amb el Movistar Estudiantes, però no hi ha res de ferm.

Pocs moviments a la Lliga ACB i també al BC MoraBanc, que té amb contracte el base francès, l’escorta andorrà Guille Colom, l’ala nord-americà David Walker, l’escorta txec David Jelínek, l’ala suec Chris Czerapowicz i l’ala pivot georgià Beqa Burjanadze. S’està treballant en la renovació del capità David Navarro i la continuïtat de Joan Peñarroya està pendent del projecte del curs vinent, ja que el BC MoraBanc s’ha guanyat el dret esportiu de disputar el curs que ve l’Eurocup, però l’entitat presidida per Gorka Aixàs està estudiant si és viable econòmicament competir a Europa. Pel que fa a pressupost, com a mínim es necessitaria entre 300.000 i 400.000 euros.

“Joan Peñarroya vol saber en quin escenari estarem la temporada vinent. No hem començat a parlar i la demora d’aquestes negociacions no vol dir res de res, com es diu des d’altres llocs. El club treballa a contrarellotge i entre aquesta setmana i la vinent prendrem una decisió per saber si disputarem l’Eurocup o no”, va assegurar el president del BC MoraBanc, Gorka Aixàs, que ahir es trobava a Madrid en una nova assemblea de la Lliga ACB.

Sobre la situació de les renovacions i dels fitxatges, Gorka Aixàs no va voler aprofundir gaire. “En ferm no hem ofert la renovació a cap jugador. Això sí, s’estan fent moviments.” L’estiu, com diu sempre el director esportiu, Francesc Solana, serà molt llarg i tot just acaba de començar tot plegat.

S’endarrereix la data d’inscripció de Guipúscoa i Burgos

L’assemblea general de l’ACB, amb la presència del president del BC MoraBanc, Gorka Aixàs, va acordar prolongar del 14 al 27 de juny el termini del qual disposen el Guipúscoa Basket i el San Pablo de Burgos per complir els requisits per participar la propera temporada en la Lliga ACB. Això sí, encara no s’ha arribat a un acord entre l’ACB, la Federació Espanyola de Bàsquet (FEB), el Consell Superior d’Esports (CSD) i la Comissió dels Mercats i la Competència (CNMC) i, per tant, encara es desconeixen les condicions d’inscripció. Per això mateix la patronal de clubs va decidir endarrerir la data límit d’afiliació de les dues entitats de la Leb Or, que aquesta campanya han aconseguit la plaça d’ascens esportiu a la màxima categoria del bàsquet espanyol. El Palència, al qual es va garantir l’ascens a l’ACB el curs passat, també continua pendent de saber si la propera campanya podrà jugar a l’ACB.