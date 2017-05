Iván Raña tria AnyósPark per presentar la seva biografia

Instinto Raña. Aquesta és la primera biografia oficial d’aquesta llegenda viva del triatló que és Iván Raña, que va triar AnyósPark per presentar-la. El llibre l’ha escrit el periodista i triatleta Xavier Ensenyat i el pròleg és del mític exciclista Miguel Induráin, pentacampió del Tour de França. El llibre repassa la vida, les anècdotes i les reflexions més íntimes del triatleta d’Ordes (Galícia), des de la seva infància fins als temps actuals, amb capítols suggeridors com els batejats com El Superman de cinc anys que guanyava a l’autobús, La bicicleta embruixada, Els soldats del sergent Raña, Vull córrer descalç als Jocs de Londres o El rei del machaquismo. El triatleta va aprofitar també per signar els seus llibres als assistents a la presentació. El seu proper repte serà l’Ironman de Kona, a Hawaii.