Jaime Fernández dona oxigen

La qualitat tècnica de Jaime Fernández és inqüestionable. El base madrileny no està gens fi i li està costant trobar la seva millor versió. Contra l’Iberostar Tenerife no va començar gens bé, però a l’últim quart l’ex Movistar Estudiantes va ser clau. En un partit amb percentatges en el llançament paupèrrims en els dos equips, Jaime Fernández va trobar-se amb la seva millor versió i va liderar a nivell defensiu i ofensiu el BC MoraBanc. Va anotar 14 punts i va convertir-se en aquell jugador que fa falta al nou projecte liderat des de la banqueta per Joan Peñarroya, és a dir, el que fa aixecar l’afició dels seus seients. Punts i lideratge. Un referent. Dels 24 punts en aquest últim quart, 14 van ser de Jaime Fernández. I tot en un partit que va tenir un marcador de categoria de minibàsquet –sense intenció de faltar el respecte als menuts jugadors del futur–. És cert que el BC MoraBanc va deixar en 48 punts l’Iberostar Tenerife. La pitjor anotació dels tinerfenys. Això sí, els de Nenad Markovic van acabar el partit amb 16 de 41 en tirs de dos punts i amb 4 de 21 en triples. I fallant cistelles fàcils i sense oposició, com també el BC MoraBanc. Bones defenses –no totes– i atacs horribles –no tots–. Entre els punts dels dos equips no es va arribar al premi de les hamburgueses. McDonald’s va deixar de preparar-les a partir del primer quart. Això sí, els de Joan Peñarroya van creure i van lluitar –amb molt desencert– després de dos quarts molt fluixos a nivell ofensiu, per tant, sense equilibri. Els primers 10 minuts van ser un despropòsit total. Els de Joan Peñarroya estaven ansiosos. El parcial d’inici va ser de 5 a 11 amb 7 punts del base Rodrigo San Miguel –que no va anotar més en la resta del partit–. El tècnic Joan Peñarroya va demanar temps mort i va substituir David Jelínek per Jaka Blazic. El va assenyalar? Qui ho sap, però el txec no va tornar a pista. El primer quart va acabar amb un 5 a 13 i amb l’afició perdent la paciència. De fet, alguns aficionats van xiular a l’inici del segon quart ja que l’Iberostar Tenerife es va situar a l’electrònic amb un 5 a 17. A partir de llavors, el BC MoraBanc va decidir millorar en defensa perquè en atac continuava sense tenir el dia. Va etzibar un parcial de 13 a 4 i al descans, els de Nenad Markovic vencien per un pobre 18 a 23. Poc bàsquet, molt poc.

“No som equips de partits a 60”. Aquestes paraules pertanyen al tècnic Joan Peñarroya abans de jugar contra l’Unics Kazan a l’EuroCup. Sigui com sigui, aquest partit apuntava a portar-li la contrària al tècnic egarenc. Al tercer quart, parcial de 0 a 6 d’inici per l’Iberostar Tenerife i els andorrans el van tornar amb un 2+1 de David Walker i un triple de John Shurna (27 a 29). El millor jugador dels tinerfenys, Ponitka, va anotar el seu primer punt i Jaka Blazic, el millor en els últims partits, va tenir un dia per oblidar. A l’últim quart i amb un 34 a 35 va aparèixer Jaime Fernández. El base ho va fer tot. Va aixecar un equip capcot, sense confiança i amb cares llargues. Els de Nenad Markovic van abaixar els braços i Jaime Fernández va tenir el partit que tant buscava. Un dels que més s’ho mereixien per actitud i perquè la seva qualitat tècnica està per damunt de totes les coses. Demà, nou partit i esperem que amb més espectacle, contra el Levallois París.

Joan Peñarroya: “Hem fet un recital de voler, de creure i de defensar”

Deslliurat. Es notava que era un partit important. Les abraçades al final del partit així ho van demostrar. “Ha estat un partit per estar, segurament, orgullosos de l’equip i per estar molt orgullosos de com ho hem afrontat després de dues derrotes en dos partits dolents. Veníem amb la confiança baixa i això s’ha reflectit en el nostre atac. Hem fet un recital de voler, de creure i defensar”, va assegurar el tècnic egarenc, que va parlar del que va dir als seus jugadors després d’anotar només 18 punts en els dos primers quarts. “Els he dit que estàvem perfectes en defensa. Sense estar brillants en atac hem defensat amb constància, sense pensar en si ficàvem o si un jugava bé o malament. Hem guanyat un partit atípic amb un marcador curt. Té molt de mèrit la nostra victòria. Necessitàvem guanyar”. També va lloar Jaime Fernández, però amb mesura. “Ha fet un gran partit i no només en atac, ja que també ha estat impecable en defensa. Això sí, el que ens ha ajudat a guanyar és la defensa i no l’actuació personal de Jaime”.