Jalabert, a la Marxa del seu admirador

Joaquim Purito Rodríguez somiava de ser un dia com Laurent Jalabert. L’exciclista resident es va guanyar el sobrenom de Purito amb 22 anys, quan començava amb l’equip de l’ONCE de Manolo Sáiz. Va ser en la primera concentració a El Bosque (Cadis). Allà, pujant un port amb el seu ídol Laurent Jalabert, Joseba Beloki, Igor González de Galdeano i Abraham Olano, entre d’altres, el ciclista de Parets del Vallès va escenificar un atac i va esperar els seus dos companys al final de la pujada simulant que s’estava fumant un cigar com un gest que volia dir que anava sobrat de forces. Aviat se’l va començar a conèixer més com a Purito que com a Joaquim Rodríguez. Aquella escena va ser el 2001 i setze anys després, amb Purito ja retirat i que fa tres anys que dona nom a una de les marxes cicloturistes més concorregudes d’Europa, Laurent Jalabert es retrobarà amb el seu admirador en la tercera edició de La Purito Andorra. El mític exciclista, de 48 anys, és el convidat d’honor de la marxa cicloturista, que tindrà lloc el 5 i 6 d’agost.

“Aquesta era la petita sorpresa que teníem preparada i és un ídol per a mi. Laurent Jalabert m’ha encantat des de sempre i és un superreferent per a mi”, va reconèixer Joaquim Purito Rodríguez en la multitudinària roda de premsa de presentació de la tercera edició de La Purito Andorra, a la seu d’un dels seus màxims patrocinadors, Andbank.

Laurent Jalabert no ha deixat de practicar esport i és un maratonià i un triatleta. Jaja, com és conegut en el món del ciclisme, va guanyar la Vuelta a Espanya el 1995 i el campionat del món de contrarellotge el 1997, i està considerat un dels millors ciclistes que ha tingut França. Ell no serà l’única estrella convidada a La Purito Andorra 2017, perquè també hi haurà un bon amic de l’exciclista resident. Aquest és, tal com es va anunciar ja fa mesos, Óscar Pereiro. L’exciclista de Mos (Pontevedra) va compartir equip amb Purito al Caisse d’Epargne. Aquell equip dirigit per José Miguel Echavarri i Eusebio Unzué i on Purito va ser gregari d’Alejandro Valverde. “Ell serà el nostre convidat estrella. És molt bon amic meu. Una persona molt propera a la gent que va marcar una època i va guanyar el Tour de França del 2006”, va dir Purito.

Sempre ben acompanyat

En la roda de premsa de presentació, Joaquim Purito Rodríguez va estar ben acompanyat, com sempre, ja que no va faltar a la cita l’expilot de MotoGP Carlos Checa –campió de superbikes el 2011–, que sempre ha participat en La Purito. També hi va ser present el nou company de Purito en BTT, José Antonio Hermida, que quan va acabar la presentació va ser el primer a preguntar, amb un comentari irònic i ple d’humor, per la dificultat de la marxa cicloturista, que té tres recorreguts caracteritzats per una duresa tremenda. Amb Hermida Purito competirà en la Catalunya Bike Race, del 29 de setembre a l’1 d’octubre a Bellver de Cerdanya.

Purito vol 2.500 inscrits

La tercera edició de La Purito Andorra 2017 vol més. El curs passat, en la segona edició, hi va haver un total de 2.148 inscrits i enguany aspiren a 2.500. Fins ara ja n’hi ha 1.500, amb dotze països representats i 104 andorrans. “Ens agradaria arribar a 2.500, i més ja no en podem tenir si no es tallen les carreteres”, va indicar Purito. La marxa cicloturista tindrà tres recorreguts i la novetat serà La Purito Kids, per a nens.