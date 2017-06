Jo per ser feliç vull un camió (tercera part)

Albert Llovera no abandona el camió ni tampoc vol faltar al Ral·li Dakar. El pilot andorrà, a falta de mig any perquè comenci el conegut com el raid més dur del món, ja ha tancat un acord amb l’equip Bonver Dakar Project i tornarà per tercera vegada consecutiva per competir a la 40a edició d’una prova que comença el 6 de gener a Lima (Perú).

Albert Llovera pilotarà al volant del Tatra Jamail de més de 900 cv de potència. “Tenir el projecte en ferm sis mesos abans de la prova és un fet que no m’havia passat mai. Aprofitarem al màxim aquest marge de temps per preparar amb detall tots els aspectes de la prova”, va dir el pilot andorrà, que farà un test al Marroc (Erg Chebbi) i a Eslovàquia. Per tant, tercera part del “jo per ser feliç vull un camió”.