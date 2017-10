Joan Verdú, al ‘mur’ de Sölden

El glaciar de Rettenbach a Sölden (Àustria) donarà el tret de sortida a la Copa del Món d’esquí alpí dissabte i diumenge en la modalitat de gegant a la pista coneguda com “el mur”. Per segon any consecutiu hi haurà representació andorrana i, novament, serà amb Joan Verdú. L’esquiador andorrà, de només 22 anys, competirà amb els millors del món en la seva tercera Copa del Món de la seva carrera esportiva després de la de Sölden el curs passat i a Kranjska Gora. A Sölden, Joan Verdú va finalitzar en 64a posició i a Kranjska Gora no va acabar. “L’objectiu a Sölden és que faci el seu millor esquí. Si acaba entre els 30 o a prop dels 30 millors per nosaltres serà un bon resultat, però el més important és que ell esquiï com sap. Si ho fa en sortirem reforçats”, va assegurar el director tècnic de la Federació Andorrana d’Esquí (FAE), Carles Visa, que té clar que Sölden és un bon lloc per començar el curs. “Ens servirà per valorar el treball de la pretemporada i valorar la incògnita del nou material perquè hem canviat”. Carles Visa també va anunciar que el jove esquiador competirà a les proves de Copa del Món de gegant al mes de desembre a Beaver Creek (Estats Units) –també realitzarà un supergegant–, Val d’Isère (França) i Alta Badia (Itàlia). “Després ja valorarem com continuem”.

Joan Verdú arriba a la cita després de guanyar-se l’única plaça a la pretemporada. “Hem treballat molt bé a la pretemporada. Em noto en forma i tècnicament també tinc bones sensacions. Sölden ho conec de la temporada passada i ja hi tinc experiència. L’objectiu serà apropar-me als 30 millors i donar-ho tot, tot i que moltes vegades caic”, va dir irònicament i somrient. El resultat de l’any passat va ser 1’08”67 a 4”29 del guanyador, el francès Alexis Pinturault. “L’experiència de l’any passat fa que pugui dir que la pista és molt llarga i exigent i de molta alçada. El cansament passarà factura i hauré de regular per arribar a la part baixa al menys cansat possible i així perdre poc temps respecte als millors”. Verdú viatja dijous cap a Sölden i divendres i dissabte farà els entrenaments per competir diumenge. “És una cita molt especial. Allà a Sölden hi ha un ambient brutal amb una atmosfera molt maca i especial. Tinc moltes ganes de fer un bon paper i intentaré millorar l’actuació del curs passat”.

L’esquiador andorrà pensa en aquesta temporada tan exigent amb tres proves més de Copa del Món al mes de desembre. “La idea seria treure el cap a la Copa del Món i si pot ser també competir en supergegant. En Copa del Món em focalitzaré més en gegant ja que en supergegant tindré millor dorsal, gràcies als meus punts FIS”, va sentenciar.

Així doncs, l’esquiador Joan Verdú competirà entre els millors esquiadors del món a una clàssica del circuit de la Copa del Món d’esquí alpí, “el mur” de Sölden.