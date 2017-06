Joan Vinyes, com a líder del CER, la prova del Jarama

El Campionat d’Espanya de Resistència (CER), que comença avui amb les tres hores d’entrenaments lliures, tindrà un Joan Vinyes i un Jaume Font que arriben a la prova emblemàtica del Jarama en primera posició de la classificació provisional. “El hàndicap, molt superior al dels nostres adversaris pot ser un fet que marqui el resultat de la nostra participació a Madrid. És cert que en carreres de dues hores hi ha situacions inesperades que et poden afavorir. Veure’m com es planteja la prova i sobre la marxa caldrà anar prenent decisions”, va assegurar Joan Vinyes, que va explicar d’aquesta manera l’estratègia a seguir. “Penso que a totes les carreres s’ha de sortir a guanyar i aquesta no serà una excepció. En cas que això no fos possible llavors caldrà pensar en descarregar hàndicaps pensant en la següent carrera, encara que sempre intentant seguir sumant punts”, va dir Joan Vinyes.