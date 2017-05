Judit Cartañà, a quarts

La tennista andorrana Judit Cartañà es va classificar per als quarts de final en eliminar Anna Soffia Gronholm (Islàndia) per 6 a 4 i 7 a 6. Avui s’enfrontarà a Georgiana Raluca Serban (Xipre). Per la seva banda, Laurent Recourderc va quedar eliminat en perdre amb Florent Diep (Mònaco) per 6 a 3, 3 a 6 i 6 a 1. Èric Cervós també va ser eliminat per Lucas Catarina (Mònaco) per 3 a 6 i 0 a 6. En dobles mixt, Èric Cervós i Judit Cartañà van perdre contra el binomi de San Marino.