“Jugar aquí m’ha servit com una cura d’humilitat i per tornar a la vida real”

Entrevista amb Joan Capdevila, jugador del Don Denis FC Santa Coloma

Té 39 anys i tothom el feia retirat després de lesionar-se greument amb el Lierse SK, de la Jupiler Pro League de Bèlgica. El Don Denis FC Santa Coloma el va recuperar per al futbol. En un principi va ser per jugar els dos partits de la primera prèvia de la Champions League contra l’Alashkert FC, el campió armeni, però Capdevila es va quedar i diumenge va guanyar la seva primera Lliga de Primera Divisió en la seva exitosa carrera.

Campió d’Europa i del món amb la selecció espanyola, dels Jocs Olímpics de Sidney amb la sub-21, de la Copa del Rei amb el Deportivo de la Corunya i de la Supercopa d’Espanya en dues ocasions amb el club gallec, i la seva primera Lliga de Primera Divisió en un país arriba amb el Don Denis FC Santa Coloma...

[Somriu] La veritat és que sí. Em feia molta il·lusió. Vaig guanyar una Lliga de Tercera Divisió amb l’Espanyol B, però això no compta, oi? Tenia quatre sotscampionats, però no havia guanyat mai una Lliga de Primera i estic content i satisfet després d’un any de feina. És el quart títol consecutiu per al club i no està gens malament.

Es veia guanyant un títol de la Lliga d’aquest petit país?

No. He de dir que, tot i començar malament, després vam tenir una bona ratxa i físicament hem estat superiors als rivals.

Havia jugat alguna vegada una Lliga de tres voltes?

Mai. És una Lliga molt competitiva que ens ha costat molt aconseguir, però quan guanyes et sents satisfet.

No l’ha cansat jugar tantes vegades amb els mateixos equips?

L’altre dia ho comentàvem. Ja coneixem, fins i tot, la mida dels pantalons i el número de botes dels rivals. Amb la UE Santa Coloma crec que devem haver jugat uns set partits en un any...

Què li ha semblat la Lliga Grup Sant Eloi?

Està bastant bé. És molt disputada i qualsevol podia guanyar, tot i que al final s’ha decantat per la nostra banda.

Ha jugat al costat de grans referents del futbol mundial, però aquesta temporada ho ha fet al costat d’un símbol del futbol andorrà, Ilde Lima. Què ha significat?

És un fenomen. És un referent del futbol d’aquí. No el coneixia personalment, però sabia la seva trajectòria i el que significa per a la selecció d’Andorra amb més de cent partits, que no és gens fàcil. Ell ho ha aconseguit. M’ha ajudat moltíssim, sobretot en l’adaptació, i també Iban Parra.

Una tripleta –Ilde Lima, Iban Parra i Joan Capdevila– de veterans i vells rockers, que no moren mai...

No sé si he guanyat la Primera Divisió de la Lliga d’Andorra o un torneig de veterans [somriu i ironitza]. Entre nosaltres tres ens hem carregat la mitjana d’edat de l’equip...

Ve d’una selecció que ho ha guanyat tot i es troba amb la selecció d’un país que guanya un partit després de 86 sense vèncer...

És normal... Això sí, des que estic a Andorra ha guanyat un partit amistós a San Marino i n’ha empatat a 0 un d’oficial, contra Illes Fèroe. Soc un talismà per a Andorra...

Ha passat de tenir Luis Aragonés i Vicente del Bosque a acabar amb Richard Imbernón. Què opina del seu entrenador?

Jo sempre dic que dels entrenadors n’aprens coses sempre, i aquesta vegada no n’ha estat una excepció. He après molt treballant amb ell. Porta quatre lligues consecutives i ha fet història a la Lliga andorrana. Només li desitjo el millor i vull agrair-li la confiança que ha tingut en mi. Després d’estar retirat he pogut tornar a gaudir del futbol i a competir. He gaudit moltíssim aquest any i m’agradaria que en un futur, si hi ha canvis a la selecció andorrana, Richard Imbernón fos el seleccionador. Almenys que en tingués l’oportunitat.

Aquest ha estat el vestidor més còmode on ha estat?

En un vestidor de Primera Divisió espanyola molts jugadors van a la seva i aquí tot és més familiar, és com jugar entre amics. He estat molt còmode, m’han acollit amb els braços oberts, perquè aquí ningú va a la seva. Estic molt agraït.

A més a més, tots s’han fet fotos amb vostè.

[Somriu] No tant, no. En el futbol el passat no existeix per a res i el que val és el present. A mi aquesta Lliga m’ha fet moltíssima il·lusió i als meus fills els dic que he guanyat la Lliga andorrana i estan molt satisfets. No he amagat la copa de campió i l’he ensenyat als meus fills molt orgullós. Sens dubte aquest títol estarà al costat de la Copa del Món i de l’Eurocopa, però durant una setmana l’aniré ensenyant...

Ja ha escrit la primera pàgina del llibre del curiós futbol andorrà?

Crec que no hauré d’escriure un llibre sinó una enciclopèdia, perquè m’he trobat casos tan curiosos que he hagut de prendre apunts, perquè han estat molt divertits. En el primer partit de Lliga un equip es va descuidar les fitxes i vam començar tard. En un partit la pilota va tocar un arbre i l’àrbitre va aturar el joc. Estàvem a punt de jugar la prèvia de la Champions League i l’equip va viatjar en tres vols diferents... És un altre rotllo i és com tornar al futbol d’abans. L’altre dia l’Andreu Ramos va arribar tard al partit en què ens jugàvem la Lliga perquè una vaca estava parint... Jo em deia: centra’t, Joan, que no estàs a l’elit. Ets en un altre món. Vull escriure sobre el meu pas pel futbol andorrà. Ho tinc clar. És que pensava que era una broma quan em van trucar del club per jugar la prèvia de la Champions quan ja estava retirat...

I continuarà?

No ho crec. Tot és possible, però. És molt complicat. Si fan equip de veterans pujo [fa broma]. [L’Espanyol el vol repescar per fer funcions executives en la nova junta directiva presidida pel xinès Chen Yansheng.] En aquest final de Lliga m’he trobat millor que al principi. A més, amb 39 anys i ja retirat, per anar amunt i avall jugant a la Lliga t’ha d’agradar molt el futbol i ser-ne un malalt, i jo en soc un... Perquè guanyar-te la vida no té la guanyes.

La seva agenda sempre està plena de partits. Com ho combina, tot plegat?

Dijous tinc un partit a Vila-real contra Ucraïna, després marxo a Eslovàquia i tot seguit a la Lliga de llegendes, i també a la selecció de veterans d’Espanya, i estic en actiu a la Lliga d’aquí... A vegades no sé ni on soc. És que m’apunto a tot i m’agrada.

Ja té el títol d’entrenador?

No. Soc un desastre. Això el Richard Imbernón. Per ara no em veig d’entrenador.

Aquesta experiència al futbol andorrà, de què li ha servit?

La vida són sempre reptes. Guanyar va ser molt bonic, però també em volia provar a mi mateix, a veure com un exjugador que havia estat a l’elit amb megacracs retornava a la vida real, i és una mica dur. Aquest pas per Andorra m’ha servit per conèixer-me a mi mateix. Arribava a un vestidor i ho tenia tot col·locat, i aquí m’ho he hagut de fer jo tot. Volia saber si era capaç de tornar a la realitat, perquè he viscut durant quinze anys en un núvol, i també si seria capaç de viure amb els peus a terra. El Don Denis m’ha fet veure que la vida continua sense estar a l’elit. Quin jugador, després d’estar a l’elit, ha tornat al futbol amateur? Molt pocs o ningú. Volia provar si podia assumir aquest pas. I m’ha estat molt fàcil. M’ha servit de cura d’humilitat i he tornat a sentir la vida real.