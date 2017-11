El ciclista andorrà Julio Pintado va anunciar al seu Facebook professional que deixa el Massi Kuwait per fitxar per La Tova-Assessoria Almudevar. Julio Pintado deixa el professionalisme i baixa un esglaó per anar a la categoria elit. “Després d’una temporada desastrosa quant a competicions amb el meu actual equip canvio d’equip”, va escriure Julio Pintado.