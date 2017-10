Karnowski paga la novatada

Oblidar Giorgi Shermadini no serà una tasca fàcil per al nou projecte liderat novament des de la banqueta per Joan Peñarroya i des dels despatxos pel director esportiu, Francesc Solana. El pivot georgià, enlluernat per una millor oferta a tots els nivells de l’Unicaja de Màlaga, va decidir deixar el club on es va fer, novament, gran esportivament i el seu espai el va ocupar un pivot internacional per Polònia i provinent de l’NCAA com Przemek Karnowski. Un 2,16 de 138 quilos i 23 anys amb un bon moviment de peus, però la incògnita és saber com s’adaptarà a la coneguda com la segona millor competició de clubs del món. Solana va apostar fort per aquesta carta i Karnowski viu la seva primera experiència com a professional en un equip al qual li agrada córrer molt, amb transicions ràpides, i que va recuperar per al bàsquet Shermadini després del seu pas per l’Acqua Vitasnella Cantù i l’Olympiacos.

L’estrena a la Lliga ACB per a Przemek Karnowski no va ser la millor possible. El tècnic del BC MoraBanc va decidir incloure al cinc inicial contra el Reial Madrid Moussa Diagne i, al seu costat, l’ala pivot John Shurna. La mobilitat de Gus Ayón i d’Ognjen Kuzmic va fer estralls a la pintura. En especial el pivot mexicà va superar, en tot moment, Moussa Diagne i després Karnowski. Peñarroya va mostrar el seu cabreig i Karnowski va pagar la novatada de l’alt nivell de la Lliga ACB. El jugador polonès, que s’ha incorporat tard a l’equip perquè va disputar l’Eurobasket amb Polònia, va estar lent de moviments, en algunes ocasions se’l va veure perdut en defensa i només va aportar dos punts en sis minuts escassos a pista. Va ser l’únic jugador del BC MoraBanc a valorar negativament –l’altre del partit va ser el jove ala del Reial Madrid Santi Yusta–. Karnowski va anotar dos punts i va rebre un tap de Kuzmic.

La novatada va ser un fet, però la Lliga ACB tot just acaba de començar i el primer partit de tots va ser contra el potent Reial Madrid. L’oportunitat de Karnowski de rescabalar-se’n serà demà al poliesportiu d’Andorra contra els interiors del Montakit Fuenlabrada. L’equip madrileny, dirigit per l’argentí Néstor García, arriba al Principat després de superar de manera clara el RETAbet Bilbao Basket per un contundent 82 a 68. Els interiors del Montakit Fuenlabrada Blagota Sekulic i l’internacional anglès Gabriel Olaseni no van enlluernar, però sí que ho va fer l’ala Christian Eyenga, amb accions espectaculars. El BC MoraBanc, amb tots els jugadors disponibles que van anar a Madrid menys el lesionat Beqa Burjanadze, espera solucionar els errors comesos i trobar la millor versió del rookie Przemek Karnowski.

El BC MoraBanc rastreja el mercat

A Francesc Solana se li ha girat feina. La lesió de llarga durada de l’ala pivot georgià Beqa Burjanadze obliga el Bàsquet Club MoraBanc Andorra a rastrejar el mercat. El tècnic, Joan Peñarroya, ho té clar: vol una plantilla de dotze jugadors. L’exigència de les dues competicions, Lliga ACB i EuroCup, fa que sigui necessària una plantilla de dotze components i la baixa de Beqa Burjanadze, que en principi estarà cinc mesos allunyat de les pistes, fa que Solana hagi activat algunes opcions de jugadors que encara queden al mercat totalment lliures i sense signar per cap equip. Com sempre en aquests casos, el jugador hauria de ser interessant i encaixar en aquest projecte, i econòmicament el club hauria de poder fitxar-lo. La recerca comença, però no s’espera que pugui arribar per al partit de demà contra el Montakit Fuenlabrada. Diumenge els de Peñarroya visiten l’UCAM Múrcia i dimecres vinent, 11 d’octubre, l’Unics Kazan.

El segon equip, just d’efectius, continua sense conèixer el triomf

El segon equip del Bàsquet Club MoraBanc, força curt d’efectius, va encaixar la segona derrota del curs en caure al poliesportiu d’Andorra contra el Club Bàsquet Salt. Els jugadors dirigits per Èric Bartolomé, que ja van perdre en la primera jornada a la pista del CB Cornellà per 90 a 63, van claudicar aquesta vegada per un contundent 72 a 89. Els andorrans, amb la participació de vuit jugadors, molts dels quals superaven els 25 minuts per partit, no van poder amb un rival que va comptar amb la destacada aportació ofensiva de Carles Nadal i també de Tylor Wimbish. El millor jugador del segon equip del BC MoraBanc va ser el base canari Víctor Aguilar, amb 9 punts, 7 rebots i 9 assistències i 23 de valoració.