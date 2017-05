La batalla pel play-off, a foc viu

Tres jornades per al final i tres equips implicats en l’única plaça lliure per disputar els play-offs pel títol, és a dir la vuitena posició. El Bàsquet Club MoraBanc, el RETAbet Bilbao Basket i l’UCAM Múrcia lluitaran per obtenir aquest gran premi i jugar contra el primer classificat de la competició regular de la Lliga ACB en els quarts de final al millor de tres partits. Qui ho té millor per classificar-se? Sens dubte, l’equip dirigit per Joan Peñarroya perquè continua depenent de si mateix, tot i tenir el basket average advers amb els bascos i els murcians. El BC MoraBanc, que rep diumenge a les 12.30 hores la visita del líder, el València Basket, està obligat a guanyar tants partits com el RETAbet Bilbao Basket i com a molt un menys que l’UCAM Múrcia, ja que sortiria mal parat de tots els empats: el doble, el triple o inclús el quàdruple afegint-hi el Montakit Fuenlabrada, que no té opcions de play-off però pot arribar a quinze victòries.

Aquesta vegada, els de Joan Peñarroya no afrontaran un match ball perquè no tenen opcions de classificar-se matemàticament si superen el València Basket, tot i que farien un pas de gegant. El RETAbet Bilbao visita la pista de l’Iberostar Tenerife –diumenge va ser campió de la Basketball Champions League en superar el Banvit–, que busca acabar com a cap de sèrie com va passar per la Copa del Rei. Mentrestant, l’UCAM Múrcia, que té el basket average a favor amb el BC MoraBanc i el RETAbet Bilbao, visita la pista de l’Herbalife Gran Canària.

Per tant, la batalla pel play-off està calenta i el calendari del BC MoraBanc és força dur perquè després visita el Reial Betis Energia Plus, que es juga la permanència, i per acabar rep la visita del Reial Madrid, que dijous podria recuperar el lideratge si venç un ICL Manresa ja descendit. El calendari dels de Carles Durán també té la seva dificultat i després de jugar contra l’Iberostar Tenerife reben el Baskonia i acaben a la pista de l’Herbalife Gran Canària. Per la seva banda, l’UCAM Múrcia té dues jornades finals complicades, en què rep l’Unicaja de Màlaga i abaixa la persiana de la competició regular a la pista del València Basket. Nombroses combinacions i moltes, de moment, afavoreixen un BC MoraBanc Andorra que desitja posar la cirereta a una temporada que ha millorat les dues anteriors, en què va sumar dotze victòries.

Els rivals per assolir aquesta vuitena posició són dos clubs amb experiència disputant el play-off. El RETAbet Bilbao Basket aquesta temporada no ha estat gaire fi, però l’equip liderat pel veterà Àlex Mumbrú té jugadors que han donat la sorpresa aquest curs, el del seu debut, com el croat Ivan Buva i el nigerià Micheal Eric. En aquest tram final també destaca el base belga, nascut al Congo, Jonathan Tabu. L’altre rival és l’UCAM Múrcia, que amb l’arribada de Fotis Katsikaris en substitució d’Óscar Quintana ha millorat amb escreix, amb sis victòries en els últims set partits. El grec ha dotat l’equip de més personalitat i està molt més treballat que no pas amb Quintana a la banqueta. A més a més té un equip molt complet amb la direcció de Facu Campazzo, els punts de Vitor Benite i el domini a la pintura de Kevin Tumba, que va substituir Vitor Faverani quan va fitxar per l’FC Barcelona Lassa.

Nacho, al tram final

Quan falten tres jornades per al final de la competició regular s’acosta la reaparició de l’ala pivot Nacho Martín. El de Valladolid, que vol reaparèixer abans de finalitzar la competició domèstica, està en el tram final de recuperació de la lesió al turmell. L’alta mèdica de Martín serviria per aconseguir l’experiència que necessita l’equip i també per reforçar el joc interior, que pateix de valent sense ell a pista quan el MoraBanc juga fora de casa. El millor exemple es va veure a Miribilla, quan Àlex Mumbrú va fer el que va voler amb David Walker i Chris Czerapowicz.

El play-off és l’objectiu i els de Joan Peñarroya tenen prohibit tenir més ensopegades, ja que senten l’alè de prop del RETAbet Bilbao i l’UCAM Múrcia. El premi és molt suculent.

FOTO: ACB Photo / A. Arrizabalaga