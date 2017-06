La Copa del Món tindrà 704 bikers provinents de 40 països

Un total de 121 equips amb 704 bikers provinents de 40 països competiran a la copa del Món de BTT que se celebra a Vallnord-Pal Arinsal. El descens (DHI) i el cross-country (XCO) són les dues disciplines on participaran els millors bikers del món a partir d’avui. Les grans finals es disputaran dissabte i diumenge. Ahir es van realitzar les inspeccions tècniques dels bikers. “L’equip de Vallnord-Pal Arinsal té l’habilitat de fer-nos tornar”, va assegurar el directiu de l’UCI, Simon Burney, que es va mostrar optimista de cara a la petició, ja oficialitzada pel Comú de la Massana, del retorn de les proves els anys 2019 i 2020. L’objectiu per aquesta Copa del Món serà arribar als 70.000 espectadors. “Volem fer-ho al millor possible perquè l’UCI torni a pensar en nosaltres de cara al 2019 i el 2020”, va indicar el director general de Vallnord-Pal Arinsal, Josep Marticella.