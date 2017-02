La Copa del Rei a Vitòria es veurà en 141 països

La Copa del Rei ACB més global. Així titula acb.com un article on parla de fins a on arribarà la competició que comença demà a disputar-se al Fernando Buesa Arena de Vitòria. Obriran el teló el Baskonia contra l’Iberostar Tenerife a les 19.00 hores i a les 21.30 el Bàsquet Club MoraBanc contra el Reial Madrid. Aquesta competició es podrà veure en 141 països. Per tant, estarà disponible en més de 230 milions de llars en tot el món. Aquesta serà la màxima difusió per un partit ACB i trencarà tots els registres. També serà la Copa més llatinoamericana, gràcies a l’acord entre l’ACB i la cadena FOX Sports Llatinoamèrica. La cobertura arriba a la totalitat dels països del centre i el sud del continent americà amb un total de 57 milions de subscriptors. L’acord es complementa amb SportsMax, el canal que portarà la senyal a un total de 23 països de la zona del Carib. A nivell europeu, la competició anirà cap a tota la zona dels Balcans (Bòsnia, Croàcia, Kosovo, Macedònia, Montenegro i Sèrbia), Centreeuropa (Bèlgica, Alemanya, Àustria i Polònia), països nòrdics (Lituània, Letònia i Finlàndia), el sud-est europeu (Bulgària, Grècia, Turquia, Xipre i Israel) i també Àfrica i Orient Mitjà com Àsia i Índia.

Acord de patrocini

Assegurances Catalana Occident va arribar a un acord de patrocini amb el Bàsquet Club MoraBanc Andorra per acompanyar-lo a la Copa del Rei. Així doncs, a la samarreta d’escalfament dels jugadors andorrans hi apareixerà la imatge de la companyia asseguradora. També ho farà durant la segona volta de la Lliga ACB. Assegurances Catalana Occident també estarà present, doncs, a la Mini Copa.

‘Enamorats’ de l’equip que marxa de ‘Copes’

Els jugadors de la base i també alguns aficionats del Bàsquet Club Andorra van demostrar el seu agraïment i van donar els millors dels seus desitjos a l’equip dirigit per Joan Peñarroya, que marxa demà ben d’hora al matí cap a Vitòria per disputar els quarts de final de Copa del Rei contra el potent Reial Madrid. Els jugadors del primer equip, on també hi havia Hugo Bartolomé i Nil Brià del segon equip i convocats per a la cita, van rebre el suport d’uns joves jugadors que somien a competir en aquesta cita en el futur i també d’alguns dels aficionats que, amb tota seguretat, visitaran el poliesportiu d’Andorra en el proper partit a casa contra l’ICL Manresa. Els de Peñarroya es van sentir ben acompanyats en un dia emotiu després de realitzar l’entrenament d’ahir a la tarda. La comunió entre els jugadors de la base i el primer equip és tota una evidència.