La cursa popular Illa Carlemany del Dia de l'esport per a tothom iguala els 3.500 participants de l'edició anterior

La 8a cursa popular Illa Carlemany del Dia de l'esport per a tothom ha tornat a omplir aquest diumenge els carrers d'Escaldes-Engordany i Andorra la Vella amb uns 3.500 corredors. La xifra iguala l'aconseguida en l'edició anterior la qual cosa ha estat valorada de manera molt positiva per la ministra de Cultura, Joventut i Esports, Olga Gelabert, que ha manifestat que és "una gran xifra" ja que representa un important volum de la població. El cap de Govern, Toni Martí, ha valorat que es tracta d'un esdeveniment totalment consolidat, que és "esportiu però també molt familiar" i que representa "un dia diferent per a moltes famílies". Aquesta ha estat, a més, la primera vegada que els gossos podien participar amb dorsal, tal com ha explicat el president de Laika, Josep Mas, que ha valorat el fet que més d'un centenar d'animals hagin corregut amb els seus propietaris.

La ministra de Cultura, Joventut i Esports, Olga Gelabert, ha valorat que la participació "és una gran xifra", ja que representa un important volum de la població. De fet, ha destacat que tenint en compte la població i el volum d'inscrits es tracta d'un "èxit mundial". Gelabert ha posat de manifest, també, que és un esdeveniment en què la col·laboració dels voluntaris és molt important. De fet, hi han pres part 55 persones en el que és el primer esdeveniment de la temporada per als voluntaris.

Una de les novetats d'aquest any ha estat que els gossos podien córrer amb un dorsal, un fet que ha estat destacat pel president de Laika, Josep Mas, ja que això afavoreix "que tant el gos com el propietari" facin exercici, la qual cosa és positiva. La participació ha estat d'un centenar d'animals i des de Laika tenen la intenció "juntament amb el Govern" de fomentar-ho de cara a futures edicions, ja que creu que incideix en "el bon tracte" i en la visualització que aquests animals "formen part de la vida" dels seus propietaris.

La cursa de cinc quilòmetres ha estat guanyada per Nahuel Carabaña en categoria masculina i per Iolanda Castillejo en femenina. Precisament Castillejo manifestava, en finalitzar la prova, que li agrada "molt" aquesta cursa on "tots hi guanyen", ja que és una jornada perquè les famílies senceres estiguin "juntes". "T'omple com a atleta i com a persona", ha conclòs. En dos quilòmetres els vencedors han estat Aarón Martínez i Laia Flaqué.

El president de la Federació Andorrana d'Atletisme, Bernat Vilella, ha destacat, per la seva banda, que sigui una prova que s'està consolidant, amb una participació en augment, i que els satisfà que la gent hi prengui part.