La FEDME no descarta encara Kilian Jornet per a la Font Blanca

Kilian Jornet, l’estrella de l’equip espanyol d’esquí de muntanya de la Federació Espanyola d’Esports de Muntanya i Escalada (FEDME), va haver de parar al mes d’octubre quan va decidir passar pel quiròfan per sotmetre’s a una reinserció del rodet glenoidal de cada espatlla. De fet, aquestes molèsties les arrossegava des que va tenir un accident fent esquí i el passat mes de juliol van anar a més quan es va luxar l’espatlla esquerra durant la Hardrock 100, una prova d’ultradistància dels Estats Units que va acabar guanyant i creuant la meta amb el braç en cabestrell. Kilian Jornet es va operar a la clínica Teknon de Barcelona i el seu retorn el calculen en cinc o sis mesos per recuperar-se al 100%. Per tant, fent càlculs es perdrà amb tota seguretat la Font Blanca del 27 i 28 de gener, però el seleccionador espanyol de l’equip d’esquí de muntanya de la FEDME, Oriol Duixans, no el descarta. “Coneixent Kilian Jornet és impossible poder descartar la seva participació. Oficialment són cinc mesos de baixa i si es compleixen aquests terminis tornaria a competir a mitjans de març, però Kilian Jornet sempre ens té acostumats a les proeses. No m’atreveixo a dir que no competirà. Veurem...”.

A la Font Blanca del curs passat, Kilian Jornet va finalitzar en segona posició la prova vertical i Laura Orgué, que no podrà competir, ja que acaba de fitxar per la Federació Andorrana d’Esquí per entrenar l’equip femení d’esquí de fons, va ser tercera.