La il·lusió del novell contra el campió

El 2 de març de 1995, el Festina Andorra entrenat per Edu Torres disputava la primera Copa del Rei de la història del club. Va ser a Granada i contra l’Estudiantes. L’actual director esportiu del Reial Madrid, Alberto Herreros, va donar la victòria als estudiantils en l’últim segon amb un triple que va deixar el 87 a 86 a favor dels de Pepu Hernández. En aquell Festina Andorra militaven tres exmadridistes: Toñin i Jou Llorente i Quique Villalobos; també hi havia Paco Zapata i com a nord-americans Ricky Brown, Conner Henry i Eric Anderson. Els d’Edu Torres van acabar la temporada en vuitena posició, disputant el play-off pel títol i a la temporada següent competint a la desapareguda Copa Korac. Per tant, sembla que els de Joan Peñarroya segueixen el camí de fa 22 anys. Primer es classifiquen per jugar la Copa del Rei, tot i així, en el sorteig reben l’os més dur de rossegar: el Reial Madrid. Els de Pablo Laso són els líders de la Lliga ACB i també de l’Eurolliga i busquen conquerir el quart títol consecutiu de la Copa del Rei i per això hauran de superar el novell, que fa 22 anys que no està en disposició de guanyar el títol, el BC MoraBanc Andorra. “Anem amb les ganes de competir-ho. Sabem de la dificultat del rival, sabem que és una situació especial, però anem convençuts d’intentar fer el millor partit de l’any i posar-li les coses ben difícils al Reial Madrid”, va assegurar el tècnic egarenc dels andorrans, Joan Peñarroya, abans de viatjar cap a Vitòria on avui a partir de les 21.30 hores jugarà contra el Reial Madrid als quarts de final de la Copa. “Juguem contra un gran equip i del que es tracta és aguantar al màxim possible. Estem parlant del Reial Madrid i hem d’intentar jugar un partit on ells no estiguin còmodes. Això sí, nosaltres no renunciarem al nostre estil perquè jo crec que no sabem jugar d’una altra manera. Plantejarem un partit obert i valent perquè ens sentim molt a gust jugant així. Necessitem un dia d’encert i jugar defensivament molt sòlids. Veurem què surt”.

Joan Peñarroya ja va guanyar una Copa del Rei com a jugador defensant els colors de l’equip de la seva vida, el TDK Manresa, i superant a la final a l’FC Barcelona a la pròrroga amb 13 punts de l’actual tècnic del BC MoraBanc. Per tant, un bon exemple que la Copa del Rei quasi sempre deixa espai per alguna sorpresa. “La Copa et dona alegries i fa molts anys que no hi ha alegries d’aquest tipus. Aviam si som capaços de canviar i donar una alegria que seria molt gran”. Per aquest partit de quarts de final, el BC MoraBanc té la baixa ja coneguda de Nacho Martín.

El Reial Madrid, que ve de perdre en l’últim partit de Lliga ACB al Martín Carpena contra Unicaja Màlaga, espera sumar una Copa del Rei més a les seves vitrines. “El BC MoraBanc és un equip molt versàtil. Tenen un ritme alt, són capaços de córrer a camp obert i Albicy els ha donat aquesta alegria en el seu joc. Destacaria també la capacitat física d’Antetokounmpo, el domini en el rebot de Shermadini, Jelínek i Navarro en camp obert. És un equip que no defuig el contracop i que vol anotar ràpid”, va assegurar el tècnic dels madrilenys, Pablo Laso, que recupera per aquesta competició, el jugador mexicà Gustavo Ayón i és baixa Trey Thompkins. “Parlar de favorits o tapats no em diu res”, va sentenciar el coach de l’equip madrileny, que buscarà un nou títol a la seva ciutat de naixement.

Més de 150 aficionats donaran suport a Vitòria

L’afició del Bàsquet Club MoraBanc no serà la més nombrosa, però sí la que tindrà més il·lusió a les graderies del Fernando Buesa Arena de Vitòria. El primer equip dirigit per Joan Peñarroya, i que va comptar també amb el lesionat Nacho Martín a l’expedició, es va trobar amb aficionats que també estaven de camí al poble de Saragossa d’Alfajarín, conegut per la seva transitada estació de servei on s’aturen molts treballadors i també equips a dinar o a prendre alguna cosa. Més de 150 aficionats gaudiran de l’espectacle i com diu la samarreta dels aficionats queda clar: “Fem una Copa... o què!?”. El BC MoraBanc no estarà sol.