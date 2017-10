A la Lliga D de la Nations League

La nova revolució europea ja està més que preparada. El setembre del 2018 començarà una nova competició que eliminarà els amistosos i classificarà quatre seleccions directament per a la fase final de l’Eurocopa del 2020. Les diferències abismals entre algunes seleccions s’acabaran amb la creació de la Copa de les Nacions, és a dir la Nations League, com la UEFA l’ha batejat. Aquesta competició nova busca més ingressos per al futbol d’equips nacionals i eliminarà els amistosos sense interès. També donarà interessants premis econòmics per als participants i crearà un sistema d’ascensos i descensos entre les quatre categories de la Nations League.

Les 55 federacions van ser dividides, d’acord amb el coeficient UEFA, en quatre categories. Al grup D, l’última, hi haurà la selecció d’Andorra amb l’Azerbaidjan, ARY Macedònia, Bielorússia, Geòrgia, Armènia, Letònia, illes Fèroe, Luxemburg, Kazakhstan, Moldàvia, Liechtenstein, Malta, Kosovo, San Marino i Gibraltar. Per tant, la categoria D tindrà quatre grups de quatre seleccions. De la primera fase, en què les seleccions jugaran entre si a casa i a domicili entre setembre i novembre del 2018, en sortiran quatre guanyadors dels quatre subgrups de la Lliga A, que s’enfrontaran el juny del 2019 en una final a quatre en una seu fixa.

Amb aquest nou sistema de classificació la UEFA s’assegura que en cada Eurocopa almenys hi hagi una de les seleccions de la pitjor divisió que pugui participar en la màxima competició de seleccions. El sorteig se celebrarà el 24 de gener a Lausana.

La selecció tanca la fase dels quatre punts

Victòria contra Hongria amb un gol de Marc Rebés i empat amb les illes Fèroe. A més a més, van posar contra les cordes Suïssa i Portugal a l’Estadi Nacional i també van trencar una ratxa de tretze anys sense guanyar. Totes aquestes bones notícies no han servit per superar els cinc punts de la fase de classificació per al Mundial 2006 (amb cinc) ni tampoc per evitar l’últim lloc del grup. El combinat dirigit per Koldo Álvarez de Eulate s’uneix a la petita revolució de les seleccions més humils en aquest Premundial amb els seus quatre punts. Xipre en va sumar 10; les illes Fèroe i Finlàndia, 9, i Luxemburg, 6. A més, Islàndia s’ha classificat per al Mundial.