Descens esportiu per al Reial Betis Energia Plus i play-off pel títol per al Bàsquet Club MoraBanc. Els dos equips afronten la penúltima bala, que podria ser l’última, amb dos objectius ben diferents: un que causarà llàgrimes de tristesa si no s’acaba certificant i un altre que només farà que hi hagi festa grossa i molts somriures. Avui, a les 20.30 hores, si guanya però també ho fa el Tecnyconta Saragossa a Manresa, l’equip andalús baixarà, sempre esportivament, a LEB Or, i el BC MoraBanc, si s’imposa als d’Alejandro Martínez o el RETAbet Bilbao Basket cau derrotat contra el Baskonia, jugarà el play-off pel títol. Els andorrans, sense l’ala pivot georgià Beqa Burjanadze, que està lesionat al genoll i no se sap quan tornarà a les pistes, visiten avui un rival que només ha guanyat un partit en tota la segona volta, i va ser a la pista del Montakit Fuenlabrada.

Amb l’arribada del català, tot i que criat a Tenerife, Alejandro Martínez a la banqueta en substitució de Zan Tabak, els andalusos han perdut contra el Reial Madrid, el València, l’FC Barcelona Lassa i el Rio Natura Monbus Obradoiro. Només vuit victòries i 22 derrotes i a tocar de LEB Or, tot i que els despatxos el podrien salvar del descens. El Reial Betis Energia Plus afronta el partit sense l’eslovè Boštjan Nachbar i amb molta ansietat en l’entorn. “El premi de la victòria és molt gran, però espero un Reial Betis que s’ho juga tot, i és que jugar per baixar és molt complicat. Estic convençut que s’ho deixaran tot a la pista i serà un partit de brega i molt dur”, va assegurar el tècnic egarenc, Joan Peñarroya, abans de viatjar amb AVE cap a Sevilla.

Mentrestant, i de reüll, el BC MoraBanc també estarà atent al partit que jugaran a Miribilla, a partir de les vuit del vespre, el RETAbet Bilbao i el Baskonia. “He de ser clar... Jo vaig amb el Baskonia, però com que no ho puc controlar només em centro en el nostre partit i a guanyar el Betis.” També va parlar de quin tipus de rival espera després de l’arribada d’Alejandro Martínez i els fitxatges del killer Troy DeVries –ex del Girona, Melilla i Manresa–, que substitueix el lesionat DeAndre Kane, i el veterà base Carlos Cabezas: “Martínez va arribar amb un calendari dur. Els seus equips estan dotats d’una brillantor ofensiva important, però els està costant i estan patint molt.”

Per la seva banda, Alejandro Martínez, que va afrontar una roda de premsa tensa a Sevilla amb enfrontaments amb algun periodista, també va ser clar: “Continuo tenint il·lusió; si no, no hauria vingut. El calendari era complicat i la dificultat també era important. Els jugadors han fet un pas endavant, però no n’hi ha hagut prou per guanyar. A Santiago l’equip es va entregar, però no hi va haver encert. Tot i així, el vestidor creu en el miracle.”

TENSA REUNIÓ DE TREBALL

Reial Madrid, FC Barcelona Lassa, Baskonia i Unicaja de Màlaga, els quatre equips espanyols que la propera temporada disputaran l’Eurolliga, van abandonar ahir la reunió de treball –on era present el BC MoraBanc Andorra amb Francesc Solana i Gorka Aixàs– en què es va debatre la reestructuració del calendari de cara al curs 2017-2018 i van amenaçar de retirar-se de la competició. La seva històrica pretensió de rebaixar el nombre de participants de la competició, amb la perspectiva expansionista de l’Eurolliga, es veu ara com un risc amb l’eliminació del cànon, i per això els grans van decidir amenaçar de deixar l’ACB.

Ara la competició és un caos, amb quatre equips contra tretze. Els quatre clubs d’Eurolliga del curs vinent van radicalitzar les postures i van deixar la reunió amb els tretze equips restants, que es van quedar sols en l’aprovació del recurs per l’anul·lació del cànon i la petició de les pertinents mesures cautelars.