La plaça Coprínceps s'omple d'amants del bàsquet

La plaça Coprínceps d'Escaldes-Engordany s'ha transformat aquest cap de setmana en l'escenari central de la fase de classificació al torneig europeu de 3x3, el FIBA 3x3 Europe Cup. Els assistents han omplert les grades, amb capacitat per 450 persones, per gaudir dels enfrontaments entre els 21 equips nacionals de 19 països diferents, 12 en la categoria masculina i 9 en la femenina. Aquest passat dissabte al vespre, també el bàsquet va ser el protagonista a l'Illa Carlemany amb un concurs d'esmaixades, que va guanyar Loic Moitry. La cònsol major, Trini Marín, considera un èxit l'aposta del comú per aquest esport i espera que la propera edició es "torni a superar".