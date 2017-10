La preconvocatòria de la selecció té nou jugadors ‘amenaçats’

Dos partits per liquidar la fase de classificació per al Mundial 2018 i la selecció d’Andorra rep dissabte Portugal, la vigent campiona de l’Eurocopa, i visita dimarts Letònia. El seleccionador, Koldo Álvarez de Eulate, va fer oficial ahir la llista de la preconvocatòria, amb 26 jugadors perquè hi ha un total de nou jugadors amenaçats amb sanció si reben la targeta groga: José Antonio Gomes, Emili García, Ilde Lima, Jordi Rubio, Moisés San Nicolás, David Maneiro, Cristian Martínez, Víctor Rodríguez i Gabi Riera. Contra Portugal, el migcampista Marc Pujol no podrà jugar perquè va rebre la cinquena groga contra les illes Fèroe. Un jugador que també està amenaçat és l’estrella de Portugal, Cristiano Ronaldo. Si rep una groga contra Andorra no podrà jugar amb Suïssa.