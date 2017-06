La selecció, 7a a l’Europeu

La selecció absoluta femenina de rugbi de 7, dirigida pel també seleccionador masculí absolut de rugbi a 15 Jeannot Martinho, va finalitzar en setena posició a l’Europeu, categoria Conference, disputat a Kosice (Eslovàquia). En la primera jornada les andorranes van derrotar Luxemburg per 28 a 5 i Eslovènia per 17 a 12 i van empatar contra Eslovàquia 7 a 7. A les finals, van perdre contra Geòrgia i contra Croàcia i en la lluita per al setè lloc van superar Eslovàquia.