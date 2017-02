La selecció d'Andorra dona per acabada una ratxa de 12 anys i 132 dies sense guanyar

La primera victòria de l'era Koldo Álvarez De Eulate com a seleccionador ja ha arribat. La selecció d'Andorra va trencar una ratxa de 12 anys i 132 dies sense guanyar en vèncer per 0 a 2 a San Marino en un amistós disputat a Serravalle. El combinat andorrà, que no guanyava des del 13 d'octubre del 2004 contra Macedònia a l'Estadi Comunal, va trencar aquesta ratxa de 86 partits sense guanyar, gràcies als gols d'Ilde Lima –que ja suma onze dianes– i de Cristian Martínez. El primer gol va arribar al minut 28 i va ser després d'un penal xiulat per l'àrbitre italià Irrati da Mantova sobre Àlex Martínez. El porter Benedettini el va aturar, però en el refús va marcar el capità de la selecció. A la segona part, Cristian Martínez va fer el 0 a 2 al minut 66. El migcampista de l'FC Andorra no marcava des de l'espectacular gol a l'Aviva Stadium. Aquesta és la primera victòria per dos gols de diferència fora de casa de tota la història dels andorrans i no marcava dos gols en un partit des de feia 15 anys. Per tant, ratxa trencada i San Marino pateix el 75è partit consecutiu sense guanyar.