La selecció encaixa la segona derrota al Mundial B

Segona derrota en el Campionat del Món B d’handbol, que es disputa a Bulgària. La selecció d’Andorra va perdre per un clar 39 a 14 contra la potent selecció xipriota i avui buscarà el triomf contra Bulgària per després lluitar pel novè al dotzè lloc. En cas de derrota, els de David Aguilar jugaran pel tretzè al setzè lloc. “Hi ha hagut molta diferència. Les nostres pèrdues i les aturades del seu porter, que juga a la Segona Divisió francesa, ens han costat molts contracops. Ells tenen molt bagatge i no han parat de córrer després de veure el segon temps nostre contra l’Azerbaidjan. Hem donat la cara i ara toca pensar en Bulgària perquè l’equip sap on anem”, va assegurar el seleccionador, David Aguilar. El proper rival dels andorrans es va imposar a Bulgària a l’Azerbaidjan per nou gols de diferència. “La gent està contenta perquè sabem quins són els partits de la nostra Lliga”, va sentenciar David Aguilar.