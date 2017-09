La selecció sub-18 s’estrena en l’Andorra Trophy contra Escòcia

La selecció femenina sub-18, dirigida per Nadia Olm, s’estrenarà demà contra Escòcia, a les 12.06 hores a l’Estadi Nacional, en la primera jornada de l’Andorra Trophy. Les andorranes, que només compten amb nou jugadores perquè tenen dues baixes per lesió, jugaran posteriorment amb Geòrgia (13.59 hores) i Ucraïna (16.36 hores). A l’altre grup s’enfrontaran els combinats d’Alemanya, Polònia, Bèlgica i Letònia. Els dos primers de cada grup lluitaran, diumenge, per quatre primeres posicions, mentre que els tercers i quarts ho faran per les quatre últimes.

Així ho van explicar ahir el secretari de la Federació Andorrana de Rugbi, Felip Gallardo, i el delegat de Rugby Europe, Patrick Robin, que va agrair la predisposició d’Andorra a acollir aquest torneig, que servirà de preparació per al classificatori per als Jocs Olímpics de la Joventut que es disputaran a França l’any vinent.

Per la seva part, Gallardo va remarcar la importància d’acollir competicions com aquesta de cara a l’objectiu de crear una base, també en categoria femenina, i fomentar la pràctica d’aquest esport.

Olm va destacar el treball de preparació fet per la selecció, que té tres jugadores noves respecte a l’equip que va participar en el darrer Europeu, i el “bon joc col·lectiu” que practica. Tot i això, la manca de referències dels rivals i el fet d’haver d’afrontar els cinc partits de la competició amb només nou jugadores fa que el paper de la selecció sigui difícil de pronosticar.