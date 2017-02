La sub-16 venç en el Torneig desenvolupament UEFA a Malta

Dues victòries i un empat per imposar-se en el Torneig desenvolupament UEFA sub-16. La selecció andorrana, dirigida per l’exjugador Òscar Sonejee, va tancar el torneig que es va disputar a Malta amb un empat a 1 contra Armènia i dies abans va superar per 1 a 0 Gibraltar i 2 a 0 Malta, l’amfitriona, amb gols de Joel Guillén i José Almeida. “Estem molt contents perquè marxem d’aquest torneig invictes i amb només un gol rebut a pilota aturada. La sensació és boníssima, amb 7 punts, dues victòries i un empat”, va dir Sonejee.