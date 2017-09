La sub-21 tasta la dura realitat

Una de les millors fornades de sub-21 dels últims anys va tastar ahir la dura realitat en el segon partit del Preeuropeu. El combinat dirigit per Justo Ruiz, amb la baixa sensible de Jordi Aláez, va rebre un dur correctiu d’una Ucraïna potent en totes les seves línies i en què va destacar el central del València Mestalla Ivan Zotko. La selecció ucraïnesa, que dirigeix l’exdefensa central del Dinamo de Kíev Oleksandr Holovko, va dominar des del primer minut de joc fins a l’últim. Va imposar des del primer moment un joc de toc i vertical quan tocava contra una Andorra desconeguda i feble. Al minut 14 va arribar la primera aproximació amb un llançament de falta escorada per la dreta llançada per Maksym Lunov, que va refusar a córner Víctor Silverio. El córner el va llançar el mateix Lunov i Ivan Zotko no va aprofitar l’error de càlcul en la sortida de Víctor Silverio i va rematar de cap sol per sobre del travesser. En la jugada següent, Ricard Fernández, més conegut esportivament com a Cucu, va demanar penal perquè Yevgen Cheberko l’havia agafat un xic de la samarreta dins de l’àrea. L’àrbitre belga Nicolas Laforge va ignorar la seva petició.

Ucraïna dominava i dominava i sense perdre la paciència. Al minut 22, el central amb molta projecció ofensiva Ivan Zotko va rematar de cap a boca de canó a centrada de Lunov, però Silverio, amb una estirada espectacular, va enviar a córner. El gol ucraïnès ja s’ensumava i va arribar al minut 28, obra de Stanislav Bilenkyi a la mitja volta, que amb un xut ras va superar Silverio. Els de Justo Ruiz van reaccionar i Aarón Sánchez va estar a punt d’empatar amb una rematada de cap que va aturar sense problemes Dmytro Bezruk. Tot seguit, l’àrbitre va anul·lar per fora de joc una nova rematada de cap d’Aarón Sánchez, que va refusar amb una gran estirada Bezruk, tot i que la jugada estava anul·lada. Abans d’arribar al descans, penal clar d’Aleix Viladot sobre Valeriy Luchkevych, que va anotar Zotko, i tres minuts després nou penal i aquesta vegada de Roger Nazzaro sobre Bilenkyi, que va transformar Marian Mysyk.

A la represa, i amb 0 a 3, el pitjor va ser l’expulsió per una vermella directa força rigorosa d’Albert Reyes per una entrada a Yurii Vakulko. En inferioritat va ser tot molt més complicat i Oleksandr Pikhalonok va marcar el 0 a 4 amb un xut des de fora de l’àrea que va sorprendre Víctor Silverio, i a cinc minuts del final va arribar el 0 a 5, d’Andryi Boryachuk. El sisè el va fer Zotko i Andorra ja coneix la derrota i també ha tastat la dura realitat d’un grup dur.

Unai Cruz fitxa pel Nàstic Manresa

El davanter internacional andorrà, de només 15 anys, Unai Cruz ha deixat la DAMM de categoria cadet per fitxar pel Gimnàstic Manresa, també de categoria cadet. Cruz, que va fer les proves amb el Reial Madrid, es va formar a l’FC Andorra i agafa el relleu en el club manresà d’Iker Álvarez –el fill de Koldo–, que va deixar el Nàstic Manresa per fitxar pel Vila-real.