La tercera edició del 3x3 at School ja té 1.700 inscrits

El Bàsquet Club Andorra MoraBanc i la Federació Andorrana de Bàsquet continuen el seu idil·li, com cada any, amb l’organització de la tercera edició del 3x3 at School, tutelada per la FIBA i que compta amb la col·laboració de tots els sistemes educatius. L’activitat, que ja va tenir una jornada al setembre, ja registra 1.700 inscrits i es dirigeix a nens i nenes d’entre 8 i 12 anys. “L’objectiu és donar a conèixer el nostre esport i també captar jugadors per al club. La campanya del mes de setembre ens ha portat set nens que estan a prova al BC MoraBanc”, es va congratular el director tècnic de la FAB i un dels coordinadors del club, Jaume Tomàs.

El 3x3 at School i el bon moment del primer equip del BC MoraBanc han provocat el creixement dels equips de base de l’entitat presidida per Gorka Aixàs fins a arribar a 300 nens. “Hem doblat totes les línies, i això que tenim un problema d’espai. Estem en un moment brutal de la base”, va indicar el director esportiu del BC MoraBanc, Francesc Solana.

Per altra banda, l’equip dirigit per Joan Peñarroya visita diumenge, a les 12.30 hores, l’UCAM Múrcia. Els andorrans, amb els dubtes de Moussa Diagne per un cop a l’espatlla i de Jaka Blazic, a qui li va pujar el bessó, s’enfronten a un rival que, com els andorrans, encara no sap què és la victòria aquesta temporada. Els murcians, entrenats per Ibon Navarro, estan en fase de construcció.