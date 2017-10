La ‘Tolerància zero’ no arriba encara al futbol sala sènior

La campanya de la Federació Andorrana de Futbol (FAF) per erradicar els insults i el mal comportament a la graderia en els partits de futbol i futbol sala en categories de base, batejada amb el nom de Tolerància zero, queda clar que només és per als partits de base, i més després de la picabaralla que hi va haver en el partit d’ahir de la tercera jornada de la Segona Divisió de futbol sala entre l’Atlètic Amèrica i l’Atlètic Escaldes. La parella arbitral, formada per Gerard Roure i Sergi Babot, va tenir feina extra en un matx dur que va començar amb l’expulsió del jugador de l’Atlètic Amèrica Joel Omar Terrones, segons l’acta arbitral per “dirigir-se a un adversari en acabar una jugada i dir-li fill de puta. Un cop expulsat es va dirigir a la graderia i va començar a desqualificar l’àrbitre principal dient-li: ‘Imbècil, estàs comprat.’ I passats uns minuts, i quan ja s’havia canviat des de la graderia, va insultar novament l’àrbitre dient-li: ‘Imbècil, no tens ni puta idea d’arbitrar’.”

Al minut 28 va arribar la jugada que va encendre tots els presents a la pista del Prat Gran, amb 0 a 8 al marcador a favor dels escaldencs. Kevin Steve Mina, de l’Atlètic Amèrica, segons l’acta es va donar un cop de cap amb Cabinho, però segons la versió de l’Atlètic Amèrica només “es van encarar”. Això sí, Steve Mina es va queixar per una esgarrapada a la cara per l’ungla del rival –ferida que es veu a la imatge–, que segons l’Atlètic Escaldes va ser en una acció del mateix partit de Cabinho defensant la posició mentre feia tasques de pivot. A més a més, Marc Eduard López, de l’Atlètic Escaldes, també va ser expulsat al mateix minut 28 per “dirigir-se a un adversari des de la banqueta envaint el terreny de joc i dient-li ‘Atontao’”. En aquell mateix minut es va des­encadenar una picabaralla. La policia va arribar al Prat Gran i el partit va continuar, i va acabar amb un 2 a 10 i sense cap mena de complicacions.

Sigui com sigui, s’esperen unes sancions contundents després de l’acta publicada per l’àrbitre principal, Gerard Roure.