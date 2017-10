La UE Engordany sorprèn el Vall Banc, vigent campió

L’FC Lusitans es converteix en el nou líder de la Lliga Multisegur Assegurances en superar per 2 a 0 el Nóbrega Constructora FC Encamp amb gols de Carlos Gomes i l’exjugador de l’FC Andorra i FC Encamp, Xavi Vieira. Aquesta victòria es va unir a la derrota del Vall Banc FC Santa Coloma contra la UE Engordany per 2 a 3. Els de Richard Imbernón, vigents campions, van cedir tot i avançar-se amb un gol de Chus Sosa. L’ex FC Andorra, Sebas Gómez va capgirar el gol inicial colomenc. Iban Parra va empatar, però als minuts d’afegitó Fabio Serra va marcar el gol de la victòria. El Tic Tapa UE Sant Julià va vèncer per 2 a 4 a l’Inter Club Escaldes i la UE Santa Coloma es va imposar per 0 a 4 al Penya Encarnada.