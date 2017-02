La X Runners de la Massana s’estrena el 12 i 13 d’agost

L’empresa andorrana d’esdeveniments esportius RM, liderada pel jugador de l’FC Lusitans Manuel Veiga, més conegut com a Riera, va idear la X Runners de la Massana, una prova de 30 obstacles naturals i de 4 quilòmetres de recorregut que es realitzarà al riu a la mateixa capital massanenca. “És una barreja inspirada en proves de trail running i també de curses d’obstacles i no té comparació amb altres que es fan arreu del món”, va indicar Riera, que preveu que en la primera edició, que es realitza el 12 i 13 d’agost amb una cursa individual dissabte i una per equips i família diumenge, hi participin entre totes dues 600 persones. Aquesta ja està confirmada i ara treballa per tancar-ne una de diferents característiques a Andorra la Vella i una altra a les platges de Nazaré (Portugal) i a Barcelona.