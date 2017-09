L’ACA estudiarà canvis en la Pujada Ordino-Arcalís, que perd participants

La Pujada Ordino-Arcalís arribarà aquest cap de setmana a la tercera edició, i ho farà amb un descens considerable del nombre de pilots participants, un fet que comportarà que l’Automòbil Club d’Andorra (ACA), organitzador de la cita, obri un període de reflexió per estudiar la introducció de canvis en la prova.

Així ho va explicar ahir el secretari general de l’Automòbil Club, Toti Sasplugas, que va precisar que per a aquesta edició hi ha inscrits 42 pilots –21 que fan el campionat francès i 21 més que participen en el català i en l’espanyol–, xifra que contrasta amb els 79 que van prendre part en la prova l’any passat.

El fet que bona part dels campionats ja estiguin decidits és una de les causes que explicarien el descens de participants, segons va explicar Sasplugas, que va admetre que les dates d’enguany (30 de setembre i 1 d’octubre) eren “arriscades”, tot i que si es volien mantenir els tres campionats “no hi havia gaires opcions”. En aquest sentit, cal recordar que la Pujada Ordino-Arcalís és puntuable per al Campionat d’Espanya de muntanya, el Campionat de França de muntanya de 2a Divisió, el Campionat de Catalunya de muntanya i el Trofeu dels Pirineus.

Així mateix, el secretari general de l’ACA va recordar que, sobretot per als pilots espanyols, els tràmits duaners per venir a participar en la prova són complicats i feixucs, un fet que fa que “si de les curses de la temporada se n’ha de descartar una, aquesta sigui la d’Andorra”. A més, en aquesta ocasió, va continuar Sasplugas, “per als pilots catalans l’1 d’octubre tampoc és la millor data per anar a Andorra amb el cotxe”.

També el traçat de la prova és un dels aspectes que pot haver influït en la baixada de la participació. I és que, com va comentar el pilot Edgar Montellà, hi ha “molts pilots a qui no els acaba d’agradar el traçat”, caracteritzat per les dotze paelles de la part baixa, que poden “ser monòtones però s’han de saber gestionar”, i la perillositat de la part alta i l’entrada a meta, on “s’agafen puntes de velocitat de més de 200 quilòmetres”.

Tot i això, i a l’espera de les decisions que es puguin prendre en relació amb el traçat de la prova –encara que, com va recordar Sasplugas, “no hi ha mil alternatives a Arcalís”–, Montellà va assegurar que “seguirem intentant treballar amb els pilots d’Andorra i de l’ACA per seguir tenint una pujada aquí”. En aquesta línia, el pilot va apuntar que “s’ha de treballar sobre el que els pilots i els equips demanen i el que nosaltres els podem oferir”.

Ja en la vessant esportiva, la Pujada Ordino-Arcalís, de quatre quilòmetres de recorregut des de davant l’edifici de l’Hortell –on es tornarà a ubicar el pàdoc– fins al quilòmetre 26,4 de la CS-380, ja tindrà una primera mànega de cursa dissabte (a les 15.45) després de tres pujades d’entrenament, que començaran a dos quarts de deu del matí.

Diumenge hi haurà una nova pujada d’entrenament i dues ja de cursa (a les 10.50 hores i a les 12.55, respectivament). Els cronos de les dues millors pujades seran els que determinaran els guanyadors dels diferents campionats. Així mateix, i per segon any, el guanyador absolut de la Pujada s’adjudicarà el Trofeu Joan Vinyes, guardó creat en memòria del pilot desaparegut el desembre del 2015.

Malgrat el nombre més baix de pilots, Sasplugas va assegurar que “l’espectacle està garantit” perquè els que sí que vindran són pilots de molt nivell. Així, quant al Nacional espanyol, i tot i ja tenir decidits els títols de les categories 1 i 3, hi participarà el ja proclamat campió d’Espanya de la categoria 1, José Antonio Aznar, al volant del Ginetta G55 GT3.

A Ordino-Arcalís també hi haurà el campió d’Espanya en la categoria 1 del 2016, el basc Joseba Iraola, que hi participarà amb una flamant barqueta Norma M20, i el campió del

grup N, també del 2016, José Blanco (Mitsubishi Lancer Evo IX), que en la prova andorrana es disputarà el títol 2017 d’aquesta categoria amb Francisco Jiménez (Mitsubishi Lancer Evo X).

En el Català de muntanya són molts els interessos que hi haurà en joc, especialment en les categories CM+Monoplaces (liderada per Francesc Munné), Turismes (que domina Gerard de la Casa), Escuderies (amb Penedès Competició al capdavant) i Promoció (amb la lluita entre Ramon Plaus i Edgar Montellà).

D’altra banda, una gran quantitat de cotxes lluitaran pel màxim nombre de punts en el Campionat de França de 2a Divisió. David Guillaumard (Dallara F308-Mercedes) és l’actual líder en vehicles Sport amb 80,5 punts, secundat per Dimitri Pereira (Norma 120), amb 43 punts, i Emeline Breda (Dallara F307-Mercedes), amb 32 punts. En Producció el líder és Ronald Garcés (Porsche 997 Cup), amb 84,5 punts, seguit de Guillaume Gillet (Mitsubishi Lancer Evo 9, 1r en grup N), amb 62 punts, i Eric Michon (Seat León Súper Copa, 1r en grup A) amb 54 punts.

Entre els participants andorrans destaquen Gerard de la Casa, Ramon Plaus (Speed Car K17, Cat. II-CM Pro), Lluís Bigordà (Demon Car CM-R2, cat. 2-CM Pro), Edgar Montellà (Speed Car GT-R Evo, Cat. 2-CM Pro), Felipe Brandao (Speed Car GT 1000, Cat. II-CM Pro), Isidre Loan (Porsche 911, cat. H) i Tomàs Mayoralas (VW Golf Oettinger, cat I-N). A aquests s’hi ha d’afegir Amàlia Vinyes (Seat León Cup Racer, cat. III-A2), a qui Sasplugas va agrair que vulgui ser present en la prova andorrana perquè “no és habitual que faci muntanya”.

La Pujada Ordino-Arcalís és també la darrera cita del Trofeu dels Pirineus, en què Edgar Montellà ocupa la quarta posició. Montellà podria entrar al podi i fins i tot guanyar en funció del resultat que faci.