L’ACB alça el teló

Posada de llarg de la Lliga Endesa. Els divuit clubs que formen part de l’espectacle es van reunir en la presentació de la nova temporada, que es posa en marxa aquest cap de setmana. Cadascun surt amb els seus propis objectius, i els del BC MoraBanc Andorra són prou clars: mirar de repetir l’èxit de la temporada passada i ser present a la Copa del Rei i als play-offs pel títol.

Tot i això Jaime Fernández, que va ser el representant del conjunt andorrà a l’escenari de l’auditori de la seu d’Endesa a Madrid on es va fer la presentació, va fer palesa l’ambició del conjunt dirigit per Joan Peñarroya. “Serà difícil superar l’any passat, però nosaltres no ens posem límits”, va advertir el base madrileny, que va remarcar que “anem partit a partit i intentarem competir contra tots els rivals”, i va avançar que “treballarem des del principi per donar molta guerra”.

Així mateix, Fernández va defensar la qualitat de la plantilla del MoraBanc Andorra, que va considerar suficient per poder compaginar l’ACB i els partits de l’Eurocup. “Crec que és una plantilla jove que pot aguantar les dues competicions, a més del fet que hi ha jugadors amb força experiència encara que continuïn sent joves”, va defensar el director de joc, que es va mostrar convençut que “no hi ha ni primera unitat ni segona unitat” perquè tots els jugadors tenen “un nivell força bo i crec que podem fer un gran any”.

El base, que compartirà minuts amb Albicy tot i que creu que també podrien jugar junts al mateix moment, va explicar que veu l’inici de la temporada amb “moltes ganes” i va admetre que “necessitava un canvi després de tant de temps a l’Estudiantes”.

En aquest sentit, Fernández va recordar que “Andorra m’ha donat aquesta possibilitat, és un club que ha confiat molt en mi”, motiu pel qual està “molt content de ser aquí”. “En tinc moltes ganes, i a totes”, va afegir. A més, el director de joc, que ha estat un dels homes destacats en la bona pretemporada que han fet els andorrans, en què han sumat sis victòries en set enfrontaments, va afirmar que s’ha adaptat “molt bé i de manera molt fàcil” perquè en el club “tot són facilitats”.

Al final de la presentació de la nova temporada, l’ACB, amb el president d’honor, Eduardo Portela, al capdavant i en presència del secretari d’Estat per a l’Esport espanyol, José Ramón Lete, va voler fer un reconeixement a Joan Carles Navarro (FC Barcelona), Felipe Reyes (Reial Madrid) i Àlex Mumbrú (RETAbet Bilbao Basket) per les seves vint temporades a l’ACB.

Acord perquè la lliga sigui de 16 equips el 2019

L’ACB, amb la participació dels divuit clubs, va celebrar ahir l’assemblea general, en la qual es va tancar un acord sobre el full de ruta que se seguirà per reduir la Lliga fins a setze clubs participants de cara al 2019.

Així, en les temporades 2017-18 i 2018-19 hi haurà dos descensos a LEB Or i només un ascens, de manera que la temporada 2019-2020 ja arrencarà amb els setze equips. A partir d’aquell moment només hi hauria un ascens i un descens.

Els clubs van acordar també un compromís d’estabilitat per als propers set anys, continuar amb un pressupost mínim revisable cada temporada i mantenir els criteris actuals per al repartiment econòmic entre els clubs, així com l’establiment de les mesures economicofinanceres recomanades pel Consell Superior d’Esports (CSD).