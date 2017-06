L’Andorra Senior Cup creix encara més i aplega 32 equips enguany

L’Andorra Senior Cup arriba aquest cap de setmana a la vuitena edició, i ho fa fent un pas endavant més perquè creixerà fins als 32 equips participants, que es dividiran en vuit grups de quatre. Els primers de cada grup es classificaran per als quarts de final.

Així ho va explicar ahir l’organitzador del certamen, Talín Puyaltó, que acompanyat de l’exjugador del Barça Xavier Sánchez Jara i de l’exjugador del Numància i responsable ara dels veterans del club sorià, Carlos Gato, va presentar aquesta nova edició de la competició, que es disputarà el cap de setmana als camps d’Ordino, la Borda Mateu i l’Estadi Nacional.

Quants als participants, Talín, que va dir que l’organització ha hagut de fer un tall i que han quedat equips fora, va precisar que, a diferència d’altres edicions, en què “ens costava que vinguessin”, enguany hi haurà nou conjunts francesos, entre els quals l’Olympique de Marsella, que “portarà alguns ex-primera divisió”.

Gato, que va assegurar que l’Andorra Senior Cup “és un dels millors campionats d’Europa” i que “millora any rere any”, va explicar que el Numància arribarà amb noms com el del davanter Barbarín i el també ex del Tenerife i Llevant Culebras.

Per la seva part, Sánchez Jara encapçalarà un equip amb exjugadors de la Lliga espanyola com Mingo, Yanguas, Gibanell, Óscar Arpón, Ricardo Sanzol i l’exblaugrana Thomas Christiansen –pendent de confirmar–, entre d’altres. Com cada any, la competició, que mobilitza unes 900 persones i comporta prop de 2.000 pernoctacions al país, organitza una sèrie d’activitats paral·leles per a les famílies i els acompanyants dels jugadors.